Possibile colpo di calcio mercato: l’Inter è pronta a prendere Meret. Il portiere del Napoli non convince Gattuso e Marotta prepara l’offerta

L’emergenza ha fermato il calcio giocato ma le trattative e la programmazione per il futuro non possono arrestarsi. Possibile colpo di calcio mercato per l’Inter. La squadra allenata da Antonio Conte è pronta a prendere Meret. Il club nerazzurro si sta muovendo a fari spenti, senza far indispettire troppo il patron Aurelio De Laurentiis. Tra l’altro il portiere è arrivato a Napoli per scelta sua. Ancelotti preferiva affiancargli l’esperto Sirigu che conosceva bene, mentre Giuntoli gradiva il tedesco Leno. Il portiere del Napoli non convince Gennaro Gattuso che lo ha parcheggiato favorendogli il colombiano Ospina. Scelta impopolare tra l’altro perchè l’ex udinese ha fatto più miracoli lui che l’intero reparto arretrato messo insieme. Gattuso, però, vuole un portiere che giochi con i piedi e gradisce che l’azione parta dalle retrovie. Una sorta di sarriana mania per l’ex mediano del Milan che non ha mai nascosto la sua preferenza per il calcio del mister toscano.

Il possibile colpo di calcio mercato per l’Inter

L’Inter si è già mossa, ma con molta discrezione. Il Napoli sicuramente non vorrebbe privarsi del gioiello. Il presidente cerca da anni un portiere giovane e bravo da potersi garantire sicurezza per molti anni. Tuttavia, sarebbe proprio il giovane a poter chiedere la cessione nel caso in cui Gattuso, ormai confermato, non potesse garantirgli il posto da titolare.

Una bella gatta da pelare nella quale il fiuto dell’esperto Marotta si sta muovendo, a far suo. Il Napoli potrebbe cederlo, stando a quanto trapela, per 60 milioni. Una cifra considerevole e che l’Inter potrebbe decidere di investire.