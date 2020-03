Coronavirus, l’isolamento sociale lascia spazio alla famiglia. Tanti svantaggi ma anche tanti benefici. Il parere dell’esperta

In queste settimane ansia, paura, insonnia accompagnano un po’ la vita degli italiani, che sono costretti a rimanere in casa per il loro bene e degli altri. Ma, come sottolineano gli esperti, anche in una situazione svantaggiosa e di disagio, si possono trovare i lati positivi. Questa quarantena ci sta regalando del tempo prezioso da dedicare alla famiglia, quel tempo che molto spesso nella normalità non abbiamo a causa del lavoro, uscite e altri impegni. Restare a casa servirà a recuperare il senso dei rapporti affettivi, con il partner o i genitori o i figli e si può riscoprire il piacere di abbracciarsi, cosi da produrre e far produrre quell’ossitocina, che induce sicurezza e calma.

Coronavirus, gli effetti della quarantena

Tutti abbiamo bisogno di affetti e questo distanziamento sociale dovuto al Covid-19 ci sta mettendo veramente alla prova. Per la nostra salute sono indispensabili i legami affettivi e protettivi. Il contatto produce rilassamento, fa sentire sicuri, fa stare bene e rilascia ossitocina, un neurormone che ha il potere di indurre calma e che riesce a ridurre l’attività dei neuroni dell’amigdala, quella parte del cervello che si attiva quando si percepisce un pericolo e che è responsabile delle immediate risposte di paura che vengono messe in atto. Un evento pericoloso è quindi in automatico produttore di stress, come in questo caso il Coronavirus e la quarantena. Le nuove tecnologie rendono vicina la distanza, e attraverso esse possiamo vederci e parlare. Queste relazioni non fisiche ma virtuali potrebbero comunque produrre quegli oppioidi endogeni di cui abbiamo bisogno per stare bene.

Quindi mettiamo da parte gli impegni, l’ansia e lo stress, pensiamo a passare questa quarantena nel migliore dei modi o almeno proviamoci. La famiglia è l’ingrediente fondamentale per passare giorni felici restando a casa.