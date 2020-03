Coronavirus, nasce il nuovo format informativo dei Centri Verrengia. Fondamentale la prevenzione a casa per una buona salute

In questi giorni un po’ grigi per tutti, dove siamo costretti a rimanere a casa per limitare il contagio del virus, tornano utili i consigli sui corretti stili di vita da adottare nelle nostre abitazioni. Così è fondamentale il parere degli esperti. I Centri Verrengia promuovono il format informativo Salute e prevenzione a casa. La struttura salernitana si attiva con appuntamenti informativi di circa 10/15 minuti sui comportamenti corretti e utili per mantenere uno stile di vita corretto e sano. I video degli esperti e specialisti, stimolati dalle domande dei giornalisti del Gruppo Stratego Giuseppe Alviggi e Antonio Del Vecchio, saranno disponibili sul sito dei Centri Verrengia, sui canali social network Instagram e Facebook. Gli utenti, nei giorni precedenti alla manifestazione, potranno porre le loro domande agli specialisti attraverso la pagina Facebook Centri Verrengia News.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Coronavirus, ecco i benefici dell’isolamento sociale

Coronavirus, l’idea dei Centri Verrengia

L’idea del format Salute e Prevenzione a casa è nata per volere del professore Domenico Verrengia e del direttore commerciale Carmine Giordano. “Ancora una volta daremo il nostro contributo per la corretta informazione in ambito sanitario“. Sottolinea Carmine Giordano “Ringrazio gli esperti che hanno deciso di mettere al servizio dei Pazienti competenze e conoscenze per supportarli in un momento molto difficile – continua – Salute e Prevenzione a casa nasce dalla nostra esperienza sul territorio attraverso momenti informativi nelle scuole cittadine e nei contenitori mediatici”. Infatti già prima dell’emergenza l’associazione si interessava a creare degli appuntamenti nelle scuole. “Sin dall’inizio della crisi, abbiamo deciso, con grande volontà e senso di responsabilità, di restare al fianco dei nostri pazienti – afferma Verrengia – restando aperti e investendo ulteriormente nelle nostre strutture, come dimostrano l’ampliamento delle sedi e il potenziamento delle ore lavorative dei medici radiologi”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Covid 19 Italia | Burioni | “Abbiamo trovato un farmaco efficace”

“Corretta informazione, grazie anche ai nuovi strumenti digitali, e buona sanità per aiutare i Pazienti in questi giorni difficili”. Conclude il professore.