Coronavirus, Gigi D’Alessio comunica ai fans la spiacevole notizia

POSTICIPATO IN AUTUNNO IL “NOI DUE TOUR 2020”, ALLA LUCE DEI RECENTI AVVENIMENTI E DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI MINISTERIALI A causa del perdurare dello stato di emergenza e alla luce delle ultime disposizioni governative, è stato rinviato in autunno il “NOI DUE TOUR 2020” di GIGI D’ALESSIO. Queste le nuove date del tour: 3 ottobre – Palasport – CASTEL DI SANGRO-AQ (data zero, recupero dell’11 aprile) 14 e 15 ottobre – Teatro Metropolitan – CATANIA (recupero del 24 e 25 aprile) 17 ottobre – PalaMilone – CROTONE (recupero del 22 aprile) 19 ottobre – Teatro Ponchielli – CREMONA (recupero del concerto inizialmente previsto il 29 marzo e già posticipato al 6 giugno) 20 ottobre – Politeama Genovese – GENOVA (recupero del concerto inizialmente previsto il 25 marzo e già posticipato al 4 maggio) 24 ottobre – Teatro Verdi – FIRENZE (recupero del 27 aprile) 25 ottobre – Teatro Openjobmetis – VARESE (recupero del concerto inizialmente previsto il 3 aprile e già posticipato al 28 maggio) 27 ottobre – Teatro Colosseo – TORINO (recupero del concerto inizialmente previsto il 7 aprile e già posticipato al 5 maggio) 28 ottobre – Teatro Regio – PARMA (recupero del concerto inizialmente previso il 1° aprile e già posticipato al 27 maggio) 13 novembre – Teatro Nazionale – MILANO (recupero del 24 maggio) 15 novembre – Teatro Verdi – MONTECATINI (recupero del concerto inizialmente previsto il 21 marzo e già posticipato al 15 maggio) 16 novembre – EuropAuditorium – BOLOGNA (recupero del concerto inizialmente previsto il 18 marzo e già posticipato al 25 maggio) 19 novembre – Teatro Team – BARI (recupero del 18 aprile) Entro il 15 aprile verranno comunicate le date di recupero dei concerti al Teatro Augusteo di NAPOLI (previsti il 29 e 30 aprile e 1° maggio) e all’Auditorium Parco della Musica di ROMA (previsto per il 19 maggio). I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date corrispondenti. È possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne: https://www.fansale.it/fansale/ #NoiDueTour #AGentileRichiesta @friendsandpartners @rtl1025 @landroveritalia #evoque #velar