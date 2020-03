Covid-19 Italia, il direttore di “Famiglia Cristiana” don Antonio Rizzolo ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha attaccato Salvini, reo di aver recitato una preghiera in diretta tv.

Matteo Salvini, ieri sera, era in collegamento con il programma “Live non è la D’Urso” su Canale 5. Il leader della lega ha iniziato a commemorare gli oltre diecimila italiani morti a causa del coronavirus. Salvini, insieme alla conduttrice Barbara D’Urso, ha recitato in diretta l’eterno riposo, preghiera che i cattolici dedicano ai defunti. Non tutti i telespettatori hanno gradito il gesto compiuto dal politico milanese. Su Twitter i due protagonisti della vicenda sono stati sommersi dalle critiche con l’hashtag #D’Urso subito in vetta alle tendenze. Oltre ai numerosi commenti negativi ci sono anche quelli divertenti: non manca, inoltre, chi ha invece apprezzato il gesto. Ma non solo social: il direttore di “Famiglia Cristiana” don Antonio Rizzolo ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha aspramente criticato il comportamento del leader della Lega.

Covid-19, Salvini criticato dal direttore della Famiglia Cristiana

Don Antonio Rizzolo ha spiegato all’Adnkronos il suo punto di vista. “Una inaccettabile strumentalizzazione. Mi è sembrata una ricerca di visibilità fuori luogo”. Il direttore di Famiglia Cristiana ha anche spiegato che la preghiera non è riservata soltanto al clero ma che il gesto di Salvini è sembrato uno strumento per ricercare maggiore visibilità.

Un uomo che ha perso suo padre a causa del covid-19 ha scritto su Twitter che la scena è stata un insulto per la memoria dei defunti.