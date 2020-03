Sono molteplici gli aspetti negativi dovuti al Covid-19 in Italia, tra pochissimi positivi ci sono il calo dell’inquinamento e la rinascita della natura

Il dilagare del Covid-19 in Italia ha costretto milioni di persone a chiudersi in casa. Conseguenza di ciò è stato lo stop di attività lavorativa o la conversione a modalità alternative. Stiamo parlando ad esempio dello smart working. Niente più spostamenti versi uffici o aziende, ma lavoro in casa soprattutto al computer. Abitudini consolidate che sono state all’improvviso rivoluzionate, ma anche un toccasana per la natura.

Infatti per l’ambiente questo ha significato una diminuzione dell’inquinamento davvero rilevante nel giro di appena due giorni. Per quanto riguarda le regioni del Nord Italia, dove le polveri sottili solitamente sono in quantitativi maggiori rispetto al resto della penisola, si registra una riduzione settimanale del 10% di diossido di azoto. Questo calo non è casuale, basti pensare ad alcuni fatti.

Covid-19, i cambiamenti positivi da parte della natura grazie alle limitazioni delle attività dell’uomo

Con la mancanza di navi da crociera e di gran lunga minor numero di vaporetti, a Venezia le acque sono tornate di nuovo limpide e con pesci finalmente di nuovo visibili. Cambiamenti positivi si riscontrano anche in Sardegna, dove i delfini ricominciano a vedersi vicino alle coste. In varie zone poi sono stati nuovamente avvistati i cinghiali. La natura insomma attraverso questi segnali ha saputo dimostrare di poter rinascere.

Una splendida lezione che – come dichiara Barbara Molinario, presidente di Road to green 2020 – dovrebbe insegnarci “qualcosa da questo momento difficile, come, ad esempio, il rispetto della natura in ogni sua forma. In poche settimane senza la mano distruttiva dell’uomo, la natura è riuscita a riprendersi in parte i propri spazi. Ci sta dimostrando la sua straordinaria capacità di curare le ferite che le abbiamo inflitto noi con i nostri comportamenti“.

