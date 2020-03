Covid 19, il segretario del Pd e Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, su Facebook, annuncia: “sono guarito”, video.

Nicola Zingaretti, segretario del PD e presidente della Regione Lazio, attraverso un post pubblicato su Facebook, annuncia di essere guarito dal coronavirus da cui era stato contagiato come aveva annunciato lui stesso all’inizio di marzo.

Covid 19, l’annuncio di Zingaretti su Facebook: “Ho passato delle brutte giornate ma sono guarito. Ora tutti uniti per sconfiggere la besta”

Nicola Zingaretti può tirare un sospiro di sollievo e annunciare la propria guarigione. Lo scorso 7 marzo, il Presidente della Regione Lazio, annunciava di essere positivo al coronavirus: “I medici mi hanno svelato di essere positivo al virus Covid-19. Sto bene, però dovrò restare a casa per i prossimi giorni. Continuerò a lavorare da qui ed a seguire tutto quanto va fatto. Faccio coraggio io a tutti voi, a presto”.

Oggi, attraverso un video e un post pubblicato su Facebook, Nicola Zingaretti ha annunciato di aver sconfitto il virus e di essere guarito.

“Dopo 23 giorni di isolamento domiciliare sono risultato negativo ai due tamponi consecutivi. Ho passato delle brutte giornate ma sono guarito, ce l’ho fatta”, scrive Zingaretti che ringrazia i medici, gli infermieri, tutto il personale sanitario, la famiglia e tutte le persone che gli sono state vicine.

Il Presidente della Regione Lazio, inoltre, esprime tutto il proprio cordoglio per tutte le persone che non sono riuscite a superare il coronavirus di cui è stata mostrata la diffusione nel mondo. Zingaretti, inoltre, ribadisce che quella che l’Italia e il mondo stanno affrontando è un dramma che non ha eguali nella storia moderna ricordando come l’Italia sia stata la prima democrazia occidentale ad affrontare tale situazione d’emergenza.

“C’è un grande bisogno di unità per superare questo momento, tutte e tutti abbiamo bisogno degli altri.

Ora uniti dobbiamo sconfiggere questa bestia, aiutando le persone e le famiglie, sostenendo le imprese e da subito dobbiamo cominciare a immaginare insieme l’Italia che verrà. Ci vediamo presto per continuare questa battaglia e riprendere a ricostruire questo nostro bellissimo Paese”, conclude.