A causa del Covid-19, sembra certo che le scuole resteranno chiuse ancora per qualche settimana, ma si sta studiando su come procedere per la riapertura

Non appena sarà decretata superata l’emergenza Covid-19 (una data probabilmente oltre il 5 maggio), gli alunni torneranno a scuola. Ma forse non tutti insieme. Già, perché secondo una recente ipotesi, i primi studenti a tornare sui banchi dovrebbero essere quelli della scuola superiore. Seguirebbero poi quelli delle medie. Ed infine farebbero ritorno in classe sarebbero quelli del primo ciclo.

Ma perché una differenza di questo genere da parte del Governo? La ragione risiederebbe nella salvaguardia della salute. Gli epidemiologi consigliano di salvaguardare la salute dei più piccoli, cioè di coloro che sarebbero più a rischio di ammalarsi. I bambini dunque risulterebbero tra quelle fasce di popolazione ritenute più fragili. Per questo motivo sarebbe bene una loro salvaguardia ancor più attenta e prudente.

Covid-19, scuole chiuse | Possibile riapertura graduale per fasce d’età

Altra ragione che spingerebbe lo Stato ad una simile decisione sarebbe il fatto che così facendo si eviterebbe di far uscire di casa contemporaneamente nella stessa giornata più di dieci milioni di persone. Difatti, oltre i singoli alunni, andrebbero conteggiati anche i genitori, quantomeno per quanto riguarda la scuola primaria, gli insegnanti e il personale Ata. A frenare sull’addio improvviso alle attuali misure di rigore ed isolamento è stato anche il virologo Fabrizio Pregliasco.

Il dottore ha così parlato ai microfoni dell”Ansa‘. “Opportuno sarebbe anche prevedere una tempistica differenziata per il ritorno alla vita sociale e l’uscita da casa, con le fasce anziane e fragili che andrebbero protette in modo particolare“. L’esperto quindi sulla riapertura di aziende, attività e scuole ha sostenuto. “Va naturalmente pianificata e non potrà essere da un giorno all’altro; non si potrà cioè tornare istantaneamente alla vita normale“.

