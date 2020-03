Ieri sera nel corso del programma di Canale 5 il leader della Lega prima di iniziare il suo intervento ha chiesto alla padrona di casa di poter dedicare un pensiero alle vittime del Covid-19

Un eterno riposo recitato in diretta tv per pregare e dare un pensiero alle oltre 10 mila vittime italiane del Covid-19. Succede su Canale 5, ieri sera in prima serata, nel programma condotto dalla signora della tv commerciale.

Matteo Salvini e Barbara D’Urso recitano in diretta l’eterno riposo per le vittime del coronavirus. “Permettimi dieci secondi per pensare ai 10mila italiani morti. Mi taccio e dedico loro un Eterno Riposo”. È con queste parole che inizia il collegamento del leader della Lega dalla D’Urso. La padrona di casa ha raccolto subito l’appello, non c’ha pensato due volte, e ha recitato con Salvini una parte della preghiera dedicata a chi non ce l’ha fatta a vincere la battaglia contro il Covid-19.

LEGGI ANCHE –> Covid-19 in Francia, parla un’italiana: “Un francese mi disse che qui sarei stata al sicuro”

Covid-19, Salvini prega per gli italiani che non ce l’hanno fatta

Un minuto di raccoglimento è quello che ha chiesto Matteo Salvini a Barbara d’Urso prima di iniziare il suo intervento vero e proprio in diretta. Prima di parlare di mutui, di bollette e di cassa integrazione, ha spiegato lo stesso leader politico verde, un saluto a tutte le vittime “che ci seguono da lassù”. Un pensiero a chi se ne è andato senza essere stato salutato dai figli, dai mariti, dalle mogli e da tutti i parenti cari.

“Alcuni li conosco personalmente” ha detto Salvini prima di iniziare la preghiera per chi non ce l’ha fatta. Un eterno riposo dedicato a tutti gli italiani ed italiane che “ci danno una mano da lassù ad uscire da questo incubo” ha incalzato il leader del Carroccio.

LEGGI ANCHE –> Covid-19, il virologo Maga: “Tra 10-15 giorni mi aspetto di veder salire i guariti”

Richiesta accettata con grande favore dalla conduttrice che ha sostenuto il leader della Lega specificando che lei tutte le sere recita il rosario: “Non me ne vergogno – ha puntualizzato – anzi sono orgogliosa di dirlo”.

“Siamo in due Barbara” la sostiene Salvini.

Un inizio soft e di raccoglimento dunque nel programma della D’Urso. Come spesso accade non tutti i telespettatori hanno ben gradito questo gesto. Per alcuni, infatti, è stata una vera offesa a chi crede veramente. E come sempre non sono mancati i commenti sui social.

“Nulla contro chi crede. Questa è un’offesa a chi crede veramente. Che trash, che schifo” l’esternazione di un utente. “Salvini buffone populista!!” incalza un altro. Dall’altro lato, invece, c’è chi ha ben apprezzato il gesto di raccoglimento in diretta tv.