Covid-19, l’Uefa si riunisce per decidere il destino di campionati e coppe e del calciomercato: la data per discutere dei nuovi calendari

L’emergenza coronavirus prosegue in tutta Europa e molti dubbi ci sono su quando effettivamente si potrà tornare alla vita di tutti i giorni. Prolungate le misure di sicurezza in molti paesi, tra cui l’Italia, tra annunci ufficiali e orientamenti che sembrano ormai definiti. L’incertezza regna anche nel mondo del calcio, che non sa quando e se potrà ripartire per concludere l’attuale stagione. Rischiano di non essere completati sia i campionati che le coppe europee, qualora non si ripristinasse la normalità in tempi non troppo lunghi. La Uefa, organo europeo del calcio, deve però definire delle strategie e provare a prendere delle decisioni.

Uefa, UFFICIALE: riunione con le 55 federazioni nazionali, ecco quando

E’ di oggi la notizia, tramite un comunicato ufficiale, che la Uefa ha indetto una riunione telematica con i rappresentanti delle 55 federazioni calcistiche del continente per fare il punto della situazione. Dopodomani, mercoledì 1 aprile, a partire dalle ore 12, i segretari generali, collegati in videoconferenza, discuteranno del tema per cercare di prendere una decisione. All’ordine del giorno, ci sarà innanzitutto lo studio di tutte le opzioni per i nuovi calendari delle partite. Verranno analizzati i risultati dei gruppi di lavoro formati due settimane fa per trovare una soluzione, compatibilmente con l’evoluzione reale dell’emergenza sanitaria nel continente.

Non è finita qui: oltre alla rimodulazione delle date delle competizioni nazionali e internazionali, si affronteranno anche altri temi importanti. Da definire, soprattutto, come procedere relativamente alle scadenze dei contratti, attualmente fissate al 30 giugno, e quali date fissare per il calciomercato. Una riunione insomma da cui si potrà sapere di più sulle reali possibilità di tornare in campo entro l’inizio dell’estate, oppure rimandare tutto alla prossima stagione.