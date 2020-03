Diletta Leotta e le pulizie di primavera, i followers esplodono – FOTO

Diletta Leotta alle prese con le pulizie di primavera su Instagram, lo scatto raccoglie i soliti like e commenti entusiasti e su di giri da parte dei fan

Il weekend ha sancito il passaggio dall’ora legale all’ora solare. Giornate più lunghe dunque, anche se almeno per un po’, ancora, non potremo godercele, visto il prolungarsi dell’emergenza coronavirus. In molte case, ad ogni modo, questo ha significato una sola cosa: pulizie di primavera. Ci si è dedicata anche Diletta Leotta, la nota presentatrice catanese, anche lei costretta a casa come tutti noi in questi giorni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Diletta Leotta, ‘tempo di riflessioni’ su Instagram: i fan si scatenano – FOTO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Diletta Leotta, smart working con polemica: “Lo fa apposta!” – FOTO

Diletta Leotta, tutti pazzi per le pulizie di primavera con la siciliana

La biondissima star di DAZN sta condividendo con i suoi followers, su Instagram, molti aspetti della sua vita quotidiana, a cominciare dallo smart working. Nel suo ‘riposo’ domenicale, invece, si è fatta immortalare in uno scatto che la ritrae alle prese con i lavori domestici. Sempre solare e sorridente, Diletta appare in un completo intimo piuttosto sobrio ma, al tempo stesso, anche abbastanza succinto. E così, ovviamente, arrivano like a profusione e numerosissimi commenti da parte dei fan più affezionati. Commenti appassionati e in qualche caso davvero esilaranti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Anna Tatangelo, quarantena con incidente domestico – FOTO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Belen Rodriguez, la grande bellezza su Instagram: curve da infarto – FOTO

“Spremimi come quel mocio”, è la richiesta di uno dei followers. Un altro, ugualmente desideroso di passare un po’ di tempo con la splendida catanese, scrive: “Sto stampando l’autocertificazione e arrivo!”. Alcuni si spingono anche un po’ ‘oltre’, con allusioni ancora più esplicite, mentre qualche ragazza non resiste alla tentazione di bacchettarla, ritenendo la foto troppo ‘costruita’. “La spugnetta del mocio è troppo vecchia per quei pavimenti, cambialo”, uno dei commenti.