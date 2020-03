Hantavirus, muore un uomo per l’infezione. Dalla Cina arriva una nuova malattia che si trasmette con i roditori. Ma il vaccino già esiste

La battaglia del Covid-19 non è stata ancora vinta e in Cina già si parla di Hantavirus, un’altra infezione che si trasmette con i roditori. Si esclude la trasmissione tra uomo e uomo, ma intanto c’è già una vittima. L’uomo è morto nel giro di poche ore, dopo essere stato portato in ospedale. Si è sentito male una mattina a Shandong mentre andava a lavoro con dei colleghi, all’improvviso. A tutti i passeggeri del pullman, che in quel momento erano presenti, è stato fatto un tampone e sono risultati tutti negativi. A differenza del Coronavirus, il vaccino per questa malattia, ormai conosciuta da anni, esiste già.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Covid-19, Usa nazione più colpita: Trump proroga misure di contenimento

Hantavirus, differente dal Covid-19

“A differenza del Covid-19, l’Hantavirus nella maggioranza dei casi non viene trasmesso attraverso il sistema respiratorio – spiega il virologo Yang Zhanqiu – ma attraverso le secrezioni corporee e il sangue di un paziente malato“. Inoltre i sintomi sono molto diversi: febbre emorragica, con grossi danni ai reni. Il dottore inoltre afferma che i pazienti che vengono attaccati dal Covid-19 non possono essere attaccati contemporaneamente anche dall’Hantavirus. Solo i roditori possono portare il virus, e le persone possono contrarlo solo se si mangia cibo toccato dai topi o se si respira un’aria contaminata dalle loro feci o se si è morsi dal roditore. Non bisogna toccare feci, urine e altri fluidi appartenenti al roditore per poi toccarsi occhi, bocca e naso. Per adesso non c’è motivo di preoccuparsi visto che la diffusione è molto scarsa e la malattia è curabile e prevedibile.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Covid-19, la stretta sarà prolungata. Manca solo l’annuncio

I luoghi più a rischio sono le aree rurali come foreste, campi, fattorie, dove possono esserci roditori che possono trasmettere il virus.