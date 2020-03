E’ arrivata prontamente la replica della Germania all’intervista di Conte. Nuova risposta del ministro delle finanze tedesco a ribadire la loro fermezza

La replica della Germania al nuovo attacco di Giuseppe Conte sferrato dalle pagine del quotidiano spagnolo El Pais non si è fatta attendere. Tipicamente tedesca, netta e senza lasciare margini alla controparte. L’Italia con Giuseppe Conte ha due nemici. Il coronavirus per la questione sanitaria e la Germania per la faccenda economica. post emergenza. “Abbiamo già preso misure notevoli. ora la questione è come sostenere il credito e per questo c’è il Mes“. Sono state le parole del portavoce del ministero delle finanze tedesco, Dennis Kolberg. Il tedesco non ha lasciato un millimetro e sugli strumenti proposti dall’Italia ha sentenziato: “Ha gli strumenti con cui possiamo lavorare – facendo chiaro riferimento al Mes, che l’Italia non vuole assolutamente utilizzare. Il prezzo da pagare per l’utilizzo del Mes sarebbe molto alto in termini di austerity.

Nuova risposta dei tedeschi: niente coronabond

Poi ha proseguito: “La solidarietà del governo di Berlino si manifesta “in altri modi”, citando il contributo dell’esercito tedesco al trasferimento di pazienti Covid-19 dall’Italia e dalla Francia verso le strutture sanitarie della Germania. Un vero e proprio gioco di forza che mette in seria difficoltà il nostro paese. In questo braccio di ferro a distanza, l’Italia parte da una posizione di debolezza dovuta al debito pubblico storico che il paese si porta dietro da decenni.

La Germania è pronta a lasciare le cose come stanno, il che vuol dire austerity non lontane da quelle vissute nell’era Monti. Proprio parte di quei tagli furono dedicati alla sanità, con le conseguenze che l’Italia sta vivendo ogni giorno negli ospedali.