Piero Chiambretti guarito dal coronavirus che gli ha portato via la madre Felicita: “ringrazio il personale dell’ospedale Mauriziano di Torino”.

Piero Chiambretti è guarito dal coronavirus. Sospiro di sollievo per il conduttore de La Repubblica delle Donne che era stato contagiato dal Covid 19 nelle scorse settimane e che è stato poi ricoverato presso l’ospedale Mauriziano di Torino. Ad annunciarlo è stato lo stesso Chiambretti che ha rilasciato le sue prime dichiarazioni dopo la diffusione della notizia della sua positività.

Piero Chiambretti guarito dal coronavirus: “ho fatto due tamponi e sono negativi. Ringrazio tutto il personale dell’ospedale Mauriziano di Torino”

Dopo Nicola Zingaretti che ha annunciato su Facebook di aver vinto la battaglia contro il coronavirus, arriva la notizia della guarigione di Piero Chiambretti che era stato contagiato dal Covid 19.

“Ho due tamponi negativi. Un messaggio di speranza che voglio condividere e trasmettere a tutti”, ha fatto sapere il conduttore de La Repubblica delle Donne come riporta Tgcom24.

Chiambretti era stato ricoverato presso l’ospedale Mauriziano di Torino lo scorso 16 marzo insieme alla madre Felicita che, purtroppo, non è riuscita a sconfiggere il nemico invisibile morendo pochi giorni fa.

“Ringrazio con tutto il cuore il personale sanitario del Pronto Soccorso dell’ospedale Mauriziano di Torino che mi ha assistito e curato con abnegazione, passione e grande umanità in questi lunghi giorni di malattia e di sconforto psicologico. Sono guarito“, ha aggiunto Chiambretti a cui amici, colleghi e fans avevano augurato una pronta guarigione.

Nei giorni scorsi, a parlare del conduttore de La Repubblica delle Donne era stata Iva Zanicchi che, attraverso i social, aveva smentito i rumors secondo cui Chiambretti aveva nascosto di essere positivo al Covid 19.

“Questo non è assolutamente vero quando l’ha saputo, il produttore ci ha subito avvertito” – aveva spiegato pochi giorni fa la Zanicchi. “Sui social hanno insinuato che Chiambretti avesse tenuto nascosta la malattia. Questo è falso, sto davvero male. Pettegolezzi e cattiverie dovrebbero essere messe da parte. In questo momento sta soffrendo per la perdita della mamma che ha amato così tanto”, aveva concluso.