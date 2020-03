Rai 3, la giornalista e conduttrice del tg3 Basilicata è scoppiata a piangere leggendo della morte del piccolo Diego di tre anni.

Maria Vittoria Morano, giornalista e conduttrice del Tg3 regionale della Basilicata, è scoppiata a piangere mentre leggeva della morte del piccolo Diego di 3 anni. Leggendo le parole del presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, la conduttrice non è riuscita a trattenersi. Con la voce a singhiozzo e un’espressione carica di dolore, la giornalista ha proseguito la lettura del tragico messaggio di cordoglio. Anche il sindaco di Bernalda Domenico Tatarano ha rilasciato alcune dichiarazioni. “In questo momento, già tragico per l’emergenza coronavirus, siamo tutti increduli e solo in un secondo momento valuterò la possibilità di proclamare il lutto cittadino”. In queste settimane ricche di brutte notizie, anche gli addetti ai lavori non riescono a trattenere le emozioni. Qualche settimana fa, il conduttore del Tg1 Francesco Giorgino non ha retto all’emozione durante l’intervento di una dottoressa impegnata nella lotta contro il coronavirus.

POTRESTI LEGGERE ANCHE –> Coronavirus, conduttore del Tg1 commosso: la reazione in diretta

Rai 3, la vicenda del piccolo Diego

Il 27 marzo il piccolo Diego di appena 3 anni si era allontanato dalla sua abitazione. Dopo qualche minuto la mamma non trovandolo è subito corsa fuori per iniziare le ricerche. I genitori del bambino, non trovandolo, hanno sporto denuncia di scomparsa ai carabinieri di Pisticci (frazione di Matera). Il suo corpo senza vita è stato recuperato non lontano dalla foce del fiume Bradano dopo circa 20 ore di ricerche. Gli inquirenti stanno già lavorando per ricostruire l’esatta dinamica. Maria Vittoria Morano, leggendo il messaggio del presidente della regione Basilicata Bardi non è riuscita a trattenere le lacrime.

POTRESTI LEGGERE ANCHE –> Covid-19, il video che mostra come si è diffusa la pandemia nel mondo

La trasmissione “Chi l’ha visto?”, subito dopo aver appreso la notizia della scomparsa, aveva lanciato un appello dalla pagina Facebook pubblicando la foto del bambino.