Reazione vede una mandria di bisonti avvicinarsi pericolasamente: la reazione spettacolare conquista tutti e fa il giro del mondo, video.

Quando ha accettato di girare un servizio allo Yellowstone National Park, il reporter Deion Broxton, dell’emittente KTVM, non immaginava che si sarebbe ritrovato vicinissimo ad una mandria di bisonti. Impaurito dalla reazione che i bisonti avrebbero potuto avere nel vedere le telecamere e sentire le voci, il reporter non riesce a nascondere la paura e il suo sguardo, immortalato dalle telecamere, è stato pubblicato in un video diventato virale in tutto il mondo.

Il video del reporter impaurito dall’arrivo di una mandria di bisonti: la reazione diventa virale

Avere a che fare con gli animali non è affatto facile. E’ difficile, infatti, immaginare la reazione che un animale può avere di fronte ad una determinata situazione. Ne sa qualcosa il reporter Deion Broxton, dell’emittente KTVM, il quale, mentre stava registrando un servizio dal Parco nazionale di Yellowstone, voltando la testa, ha visto unamandria di bisonti che si stava avvicinando pericolasamente alla sua postazione.

“Oh mio Dio, oh mio Dio”, esclama il giornalista nel video che lui stesso ha pubblicato su Twitter collezionando oltre 10 milioni di visualizzazioni. Nel video, il reporter, mentre è al centro di una strada deserta, si accorge dell’arrivo di una mandria di bisonti che potrebbe diventare molto pericolosa. Dopo un primo momento di smarrimento, Deion Broxton si rende conto di non avere altre possibilità che rifugiarsi in auto.

Nello specifico, temendo di essere travolto da bisonti, il reporter si nasconde nel bagagliaio dell’auto sperando di superare il pericolo e poter tornare non solo al suo lavoro, ma anche a casa, sano e salvo. Il video, in soli diciotto secondi, è diventato virale sul web.

There was a herd of bison walking right toward me at @YellowstoneNPS today! pic.twitter.com/sdrBvojpwF — Deion Broxton KTVM (@DeionNBCMT) March 25, 2020

Tantissime persone, oltre a sorridere di fronte alla reazione del giornalista, hanno ammesso che avrebbero avuto la sua stessa reazione se si fossero trovare in una situazione simile. Un filmato, dunque, veritiero che è riuscito a strappare il sorriso a chi lo ha visto in un momento di estrema difficoltà per il mondo a causa della pandemia da coronavirus.