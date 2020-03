La bella Sabrina Salerno su Instagram riesce ad allietare le giornate a casa dei suoi tanti ammiratori. Con lei la quarantena è assai più sopportabile.

Anche Sabrina Salerno è in quarantena a casa, per osservare come tutti dovrebbero fare, le regole imposte da decreto del Governo di restare a casa. Un comportamento necessario allo scopo di debellare quanto prima la diffusione del Covid-19. Così facendo, potremo tornare prima alla normalità.

La 52enne cantante ligure vive a Venezia con marito e figlio. E passa il tempo dedicando diverse ore del proprio tempo ai followers, grazie a post e dirette su Instagram. “Trascorro molto tempo a pulire casa, potete chiamarmi Madame Amuchina”. E poi ha anche un bel giardino, del quale potrà approfittare nelle sempre più frequenti giornate di sole primaverili.

Lei qualche giorno fa ha scritto: “Il pensiero che fuori dalle nostre case ci siano persone che si stanno adoperando senza sosta per aiutarci a uscire da questo tunnel, mi dà forza e coraggio, ma siamo noi che dobbiamo darla a loro rimanendo a casa”. Ma l’attenzione dei fans non è tanto sull’invito di Sabrina Salerno a restare a casa.

Visualizza questo post su Instagram Forza all’Italia che resiste… Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 24 Mar 2020 alle ore 1:00 PDT

Semmai è il suo abbigliamento a riuscirci. La cantante si fa vedere spesso e volentieri con un abbigliamento non certo esagerata ma che comunque risulta capace di mettere in risalto quelle che sono le sue doti fisiche. In particolar modo con uno scatto nel quale un utente le chiede se abbia messo il reggiseno, come non sembra essere.