Alimentazione corretta, 5 cibi che non devono mancare

Alimentazione corretta, ecco i cinque cibi che mangiavano le nonne e non devono assolutamente mancare sulle nostre tavole

Spesso seguire un’alimentazione sana e corretta può sembrare molto difficile. Alcuni riescono a mantenersi, altri tendono ad ingrassarsi, specialmente in situazioni di ansia e stress. Una cosa però è certa: sulle nostre tavole non devono mancare alcuni cibi che sono essenziali per un corretto stile di vita. I 5 alimenti delle nonne. In primo luogo le uova, specialmente di galline allevate a terra, sono fonte di proteine complete preziose per i muscoli ed hanno una buona capacità saziante. La lattuga è un ottimo alleato della salute. Contiene elevate quantità di potassio e magnesio, alleati di cuore, circolazione e arterie.

La lattuga è poi una buona fonte di vitamina C. I pomodori sono una fonte di carotenoidi, in particolare di licopene, un potente antiossidante che aiuta a ridurre i livelli di colesterolo “cattivo” LDL nel sangue.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>La dieta che elimina l’infiammazione e fa dimagrire

L’alimentazione delle nonne. Frutta e verdura

Anche la frutta è indispensabile per il nostro organismo. In particolare le mele e le albicocche, sempre secondo i consigli delle nonne. Le mele sono ricche di acqua e di sostanze alleate della salute dell’intestino. Sono poi ricche di flavonoidi, in particolare catechine e quercetina, che proteggono dai radicali liberi e dalle malattie cardiovascolari. Le albicocche invece sono fonte di vitamina A e carotenoidi, alleati della bellezza della pelle.

Forniscono poi vitamina C, sono ricche di potassio e flavonoidi che favoriscono la corretta circolazione del sangue.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Coronavirus, salute e prevenzione a casa. Il format

Gli esperti consigliano di dare precedenza a tavola alla stagionalità dei prodotti. Rispettare la stagionalità nell’ alimentazione permette di fare il pieno dei nutrienti di cui ha bisogno l’organismo in ogni stagione dell’anno.