Anziana soccorsa e salvata dai carabinieri: era sola in casa

Anziana soccorsa e salvata dai carabinieri nella sua abitazione: le forze dell’ordine sono intervenute dopo una chiamata al 112

L’emergenza coronavirus sta costringendo grandissima parte della popolazione a restare in casa. Una situazione nuova e dura da vivere, ancora di più per chi vive in una casa piccola e magari da solo. Nuovi drammi della solitudine rischiano di crearsi e vanno tenute d’occhio soprattutto le criticità relative agli anziani che vivono isolati. Nella serata di domenica, i carabinieri di Roma sono intervenuti per salvare un’anziana che aveva chiesto aiuto al 112.

Anziana soccorsa dai carabinieri, scongiurato dramma della solitudine

La donna, 84enne, aveva telefonato per ricevere soccorso. Residente da sola in un appartamento del quartiere Nuovo Salario, non poteva alzarsi dal letto ed era a digiuno da diversi giorni. Intorno alle 20.30, disperata, ha telefonato al numero di emergenza. La centrale Operativa ha preso in carico la sua chiamata e ha inviato immediatamente una pattuglia sul posto.

I Carabinieri della stazione di Roma Fidene hanno raggiunto il luogo dove si trova l’appartamento e hanno fatto irruzione forzando la porta d’ingresso. Immediatamente hanno prestato i primi soccorsi alla donna, dandole da bere e un pasto caldo, che era stato mandato a prendere in caserma. Sono dunque rimasti con lei fino all’arrivo degli assistenti sociali che adesso seguiranno il suo caso. Fortunatamente, l’anziana si è ripresa prontamente dopo essersi nutrita e non è stato necessario l’intervento del personale sanitario. Una tragedia scongiurata ma che pone l’attenzione sulle condizioni di tutti quegli anziani che, pur non colpiti dal virus, hanno difficoltà a provvedere a se stessi.