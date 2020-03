Chiara Ferragni in quarantena spiazza tutti: non lo aveva mai fatto prima

Chiara Ferragni sta in quarantena proprio come noi. E, in questo periodo di reclusione, senza eventi pubblici, red carpet, viaggi in tutto il mondo, la famosa fashion blogger sembra proprio una di noi. Come tante persone sta sperimentando piatti in cucina, proprio lei che diceva di non cucinare mai. Ha addirittura preparato una torta per il compleanno di Leone Lucia Ferragni, che è avvenuto il 19 marzo. Un evento più unico che raro, che il famoso rapper ha preso in giro sui suoi profilo social. Pare che non lo avesse mai fatto prima, e questo ha scatenato l’ironia dei social che l’anno sempre amata anche per questo.

Chiara Ferragni cucina, pulisce e sperimenta in quarantena

Proprio qualche giorno fa, sul suo profilo di Instagram, il marito Fedez l’ha ripresa in un video mentre smacchiava il divano. Un evento così unico che ha voluto immortalare in una ripresa, perché non poteva credere ai suoi occhi. C’è da dire che la quarantena ci porta a fare cose che mai avremmo immaginato di voler fare, provare nuovi hobby, sperimentare piatti in cucina e addirittura fare le pulizie! Si fa del proprio meglio per non impazzire stando chiusi in casa, e Chiara di certo non è un’eccezione.

I famosi Ferragnez stanno cercando di ingannare il tempo in ogni modo, cucinando, facendo pulizie e concerti sui balconi. Per organizzarlo meglio, hanno deciso di farne uno a settimana piuttosto che farne uno al giorno. In ogni “concerto” c’è sempre un ospite: abbiamo visto Emma Marrone, Arisa e addirittura il mitico Bocelli in occasione del compleanno di Leone.