Covid-19,1600 euro sui conti correnti. Come funziona

Covid-19, in arrivo 1600 euro sui conti correnti. Ecco tutte le informazioni necessarie per capire come ottenere il sussidio

Non solo emergenza sanitaria. L’Italia, in questo periodo critico, dovrà fare i conti anche con la crisi economica causata dal Covid-19. Secondo il Governo ci sono in arrivo 1.600 euro sui conti correnti di molti italiani, si tratta di un bonus ripartito su due mensilità che riguarderà i mesi di aprile e maggio 2020. Si parla di possibile reddito di emergenza a sostegno di molte famiglie, una misura del tutto eccezionale che si rivolge ad una cerchia di lavoratori che non ha ancora avuto alcun sostegno economico tangibile. Il Governo mira a stanziare ben 10 miliardi di euro per finanziare il piano di intervento.

Covid-19, come si ottiene il sussidio

Manca ancora chiarezza sulle prossime mosse. Ma da quanto si apprende l’intenzione è quella di velocizzare e rendere accessibili le procedure di accreditamento. L’ipotesi è quella di mettere i lavoratori nella condizione di produrre un’autocertificazione indicante la mancanza di altri mezzi di sussistenza. Poi dovrebbe seguire un lavoro dell’Inps e dell’Agenzia delle Entrate per le opportune verifiche e il rilascio di liquidità. Si dovrebbe, in questa maniera, ottenere 1.600 euro sul proprio conto corrente in maniera diretta. Dopo la cassa integrazione per i dipendenti e il bonus di 600 euro per gli autonomi, la nuova manovra tende a coinvolgere un pubblico molto più ampio di lavoratori. Il sussidio spetterà ai commercianti, lavoratori stagionali, baby-sitter, badanti e molti precari. Tra questi rientrano anche i cosiddetti fast job, ossia tutti quei lavoratori che hanno degli impieghi a giornata o settimanali.

Ci sono ancora molti dettagli da chiarire. Le trattative sono lunghe ma c’è chi pensa di poter mettere in atto questo piano anche prima di Pasqua.