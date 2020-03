Angelo Borrelli, oggi martedì 31 marzo, ha comunicato l’ultimo aggiornamento in merito ai numeri di decessi, contagiati e guariti da Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore.

La Protezione Civile ha reso noto l’aggiornamento sull’epidemia da Covid-19 in Italia. Nel corso della conferenza stampa quotidiana tenutasi alle 18:00 presso la sede, il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli ha riferito che i casi attualmente positivi in totale sono 77.635, ossia 2.107 in più rispetto a ieri. Quanto alle vittime, i decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 837 che portano il bilancio complessivo a 12.428. Anche il numero dei guariti è cresciuto: 15.729, cioè a dire 1.109 in più di ieri.

Covid-19 aggiornamento Giulio Gallera del 31 marzo – DIRETTA

L’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera ha reso noti i nuovi dati nella conferenza stampa di oggi da Palazzo Lombardia. Nella regione più colpita dal coronavirus, i casi positivi sono saliti a 43.208, 1.047 in più di ieri, mentre il numero delle vittime è arrivato a 7.199, 381 con decessi nelle ultime 24 ore. Infine il numero dei guariti è arrivato a 10.885, con un incremento di 548 soggetti guariti.

L’aggiornamento di Angelo Borrelli: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di lunedì 29 marzo

Angelo Borrelli nella giornata di ieri ha reso noto il bilancio dell’epidemia da Covid-19 in Italia. Secondo il bollettino, il numero dei casi positivi nel nostro Paese erano saliti a 75.528. Si erano registrate 812 vittime che portavano il bilancio totale a 11.591. I guariti invece erano 14.620.

Protezione Civile, l’aggiornamento sui numeri del Covid-19 domenica 29 marzo

Il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli nella giornata di domenica ha comunicato che i casi di soggetti positivi nel nostro Paese erano 73.880, ossia 3.815 in più rispetto a sabato. Il numero dei decessi era salito a 10.779. I guariti sono, invece avevano raggiunto i 13.030.

Covid-19, il parere dell’esperto sulla durata dell’epidemia

Nella giornata di ieri in Italia, secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile, si sono superati i 100mila casi di soggetti positivi da Covid-19, ma si è registrato un calo nei casi di contagio: 1.648 in più rispetto a domenica. A questo dato confortante si è aggiunto anche quello in merito ai guariti che in un solo giorno ha raggiunto i 1.590 (record da quando si è diffusa l’epidemia). In merito all’emergenza scoppiata in Italia ha parlato il professore emerito dell’Università di Göttingen (Germania) Luciano Gattinoni in un’intervista rilasciata alla redazione de Il Tempo.

Covid-19, attività chiuse fino a Pasqua. Varie le ipotesi

Quanto al prolungamento delle misure di contenimento pare ci siano pochi dubbi che verranno estese sino a dopo il 3 aprile. Al vaglio, ora, varie ipotesi in merito alla riapertura delle attività e delle scuole.

Il Premier Conte ha dichiarato in merito allo stop del commercio che “È una misura durissima dal punto di vista economico. È l’ultima misura che abbiamo preso e non può prolungarsi troppo”.