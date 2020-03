Covid-19, attività chiuse fino a Pasqua. Varie le ipotesi

Covid-19, si parla di una chiusura ferrata fino a Pasqua. Diverse sono le ipotesi sul tavolo del Comitato scientifico che consiglia il Governo

La riapertura sarà graduale. E la stretta durerà almeno fino a metà aprile. Questa è ormai una certezza. Ma ci sono in ballo varie ipotesi riguardo alla riapertura delle attività e delle scuole. Tutto dipende dall’andamento dei contagi, se il trend continuerà ad abbassarsi, si valuteranno delle misure graduali. Per il Premier Conte la serrata delle attività produttive non può durare a lungo: ” È una misura durissima dal punto di vista economico – ha affermato – È l’ultima misura che abbiamo preso e non può prolungarsi troppo“. Quindi è probabile che appena i contagi caleranno, si pensa a metà aprile, le imprese saranno subito riaperte. Non possiamo dire la stessa cosa per le scuole e università, luoghi più a rischio di contagio.

Covid-19, distanziamento sociale obbligatorio

Anche se saranno riaperte le attività commerciali il prima possibile, il distanziamento sociale sarà obbligatorio e le misure di sicurezza saranno la base per una nuova vita. La riapertura sarà graduale e pianificata nei minimi dettagli. “Bisognerà immaginare la riapertura del Paese con gradualità, valutando le singole tipologie di attività – ha spiegato il virologo Fabrizio Pregliasco – facendo in modo che le aziende possano organizzarsi anche da un punto di vista di precauzioni sanitarie e di procedure di distanziamento”. Per quanto riguarda bar, ristoranti e concerti, i tecnici stanno valutando la proroga per un tempo più lungo dei divieti di tutte quelle attività dove è impossibile evitare gli assembramenti.

In ballo c’è anche la possibilità di adottare misure di sicurezza in base all’età. Si tratta del modello israeliano che consiste nell’addio alla quarantena per fasce di età a cominciare dai soggetti più forti, come i giovani, per poi passare a quelli più a rischio.