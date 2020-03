Covid-19, primo lutto nella famiglia reale: la causa è il coronavirus

Il covid-19 ha toccato anche i membri della Famiglia Reale. Come ben sappiamo, è risultato positivo il Principe Carlo che è stato subito messo in isolamento per una settimana. Poi addirittura si è parlato di una morte da coronavirus per il Principe Filippo, padre di Carlo e marito della Regina Elisabetta. L’emergenza si è diffusa a livello globale e non esiste Stato che non sia stato toccato. Nel principato di Monaco, invece, è stato il Principe Alberto a risultare positivo al virus, allarmando i suoi sudditi che hanno subito dimostrato solidarietà alla famiglia. Tra i royal, però, è arrivato il primo decesso a causa del virus.

Michelle Hunziker preoccupata per la sua mamma –> LEGGI QUI

Si tratta della Principessa Maria Teresa di Spagna che è morta ad 86 anni, dopo essere risultata positiva al tampone. La principessa apparteneva alla Famiglia Reale borbonica-parmanese di Spagna, che è un ramo cadetto della Famiglia Reale spagnola, discendente della dinastia capettiana francese. La Principessa Maria Teresa è nata a Parigi il 28 luglio del 1933 dal Principe Saverio e da Madeleine de Bourbon. Il ramo dei Borbone-Parma ha governato una volta come Re d’Etruria e come Duca di Parma e Piacenza, Guastalla e Lucca fino al 1859.

“Il Principe Filippo è morto ma non possono dirlo” –> LEGGI QUI

S.A.R. Don Sixto Enrique de Borbón comunica que en la tarde de este jueves 26 de marzo de 2020 ha fallecido en París, a… Gepostet von S.A.R. Don Sixto Enrique de Borbón am Donnerstag, 26. März 2020

La Principessa Maria Teresa di Spagna, purtroppo, non ha avuto figli suoi. Un grande dolore che l’ha accompagnata per tutta la sua vita. Ha vissuto, però, tra tantissimi nipoti della Famiglia Reale, tra cui il Principe Carlo di Borbone Parma, il Duca di Parma e Piacenza, la Principessa Margherita e il Principe Jaime. A dare la spiacevole notizia è stato il suo amato fratello, per il dispiacere dei loro amati sudditi che oggi piangono la scomparsa.