Questo è decisamente un modo originale ed anche molto pittoresco di violare le disposizioni da Covid 19 Italia per arginare il Coronavirus.

A Rimini un uomo e due donne sono state fermati per avere violato il decreto anti Coronavirus. La situazione Covid 19 Italia è, come noto, molto difficile, e ha fatto si che da tre settimane vigesse una sorta di coprifuoco in tutto il Paese.

Una cosa per la quale tutti noi stiamo rimanendo a casa nel pieno rispetto delle regole. Ma non questi tre scriteriati, che però, va riconosciuto loro, hanno trovato un modo decisamente originale ed alquanto pittoresco di trasgredire le regole. Protagonisti sono un 38enne originario di Cesena e due sue amiche, tutti fermati dalla Polizia Stradale di Rimini. Il gruppetto se la stava spassando nella realizzazione di filmini a luci rosse.

Covid 19 Italia, i tre compiono diverse altre infrazioni: “Ma prima della quarantena” dicono

Ma nel materiale piccante prodotto, improvvidamente non hanno pensato di oscurare la targa del loro veicolo, una miniminor. Che ha fatto da location principale per le loro produzioni per adulti, in diverse località tra Rimini e Bellaria. Sono diverse altre poi le violazioni imputate ai tre. Oltre ad avere trasgredito il decreto della presidenza dei ministri a restare a casa, l’uomo e le due donne hanno anche compiuto diverse infrazioni del codice della strada e hanno anche compiuto atti osceni in luogo pubblico. Loro si difendono ed affermano di avere agito prima che venisse imposta la quarantena in tutta Italia. La Polizia Postale sta indagando per cercare di capire a quando risalgono effettivamente i loro video, finiti nel frattempo anche in rete.

