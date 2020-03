La dieta che elimina l’infiammazione e fa dimagrire

La dieta per un fegato sano. Evita infiammazioni e aiuta a dimagrire. Un’alimentazione corretta che serve soprattutto in questo periodo

In questi giorni di quarantena per la maggior parte delle persone è difficile fare attenzione all’alimentazione, ancora di più seguire una dieta. Ma è proprio in questa situazione che il nostro corpo ha bisogno di un corretto stile di vita, che serve a combattere l’ansia e lo stress di questo brutto periodo. Alcuni esperti parlano di una dieta per un fegato sano a base di omega 3 e verdure. Tra gli alimenti, quelli in cima alla lista che portano benefici al fegato sono il salmone, il tonno e le sardine, ricchi di omega 3 e ottimi per ridurre i marker infiammatori.

La dieta per un fegato sano, la lista degli alimenti

Gli alimenti che possono aiutare il fegato sono tanti. Il caffè è uno di questi. Grazie alla caffeina riesce a ridurre il numero degli enzimi epatici anomali. Tra le verdure spiccano i broccoli, che servono a diminuire il numero dei trigliceridi a livello epatico. Sono ottimi anche spinaci e cavoli. Anche il tofu, secondo uno studio sperimentato sui topi, riduce i trigliceridi epatici e tende a migliorare l’intera salute del fegato. E ancora, le noci sono ricche di grassi ma ottime per il fegato o l’avocado, ottimo per combattere la galattosamina, una delle più pericolose tossine epatiche. Esistono però anche molti alimenti da evitare: gli zuccheri aggiunti, tipo caramelle, cioccolatini, bibite zuccherate, poi formaggi grassi, insaccati, fritture, snack e infine alcolici.

Ovviamente è fondamentale chiedere consigli al proprio medico curante e se si volesse iniziare una dieta specifica bisogna consultare un nutrizionista o un dietologo.