Mario Draghi, ex presidente della Bce, sembra, secondo alcuni, l’uomo giusto per guidare un governo di salute pubblica in questo momento di emergenza da Coronavirus.

Mario Draghi, dopo l’intervento sulla necessità che il Governo permetta alle imprese di indebitarsi a tassi zero, coprendo poi tali debiti (verosimilmente entro una certa misura) al fine di superare questo momento emergenziale anche e soprattutto di scarsa liquidità, è stato da più fonti indicato come l’uomo giusto per guidare il Paese in questo momento.

Sue le parole: «Siamo in guerra con il coronavirus e dobbiamo combatterla insieme». Il sostegno di liquidità servirebbe non solo a proteggere i posti di lavoro ma anche a garantire che la produttività delle nostre imprese resista.