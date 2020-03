Tutti in fila per Milik: l’attaccante non rinnoverà e lascerà il Napoli. Piace all’estero ma anche in Italia lo vuole il Milan

Il Coronavirus ha fermato il calcio giocato ma non il mercato. Le trattative proseguono anche perchè c’è da fare i conti con contratti che scadono. E’ il caso dell’attaccante polacco del Napoli Milik. La punta non è mai stato realmente compreso alle falde del Vesuvio. Dopo Cavani e Higuain lui ha dovuto sostenere una grossa eredità. A questo va aggiunto il doppio infortunio al crociato. La sua avventura a Napoli, insomma, è andata sempre in chiaroscuro spaccando anche il tifo. Il Napoli, però, ha provato intanto a rinnovargli il contratto ma lui ha iniziato a guardarsi intorno. Le pretendenti ci sono e non sono poche. Su tutte sembra esserci l’Atletico Madrid del Cholo Simeone ma ci sono anche interessi dalla Premier e lla Bundesliga.

In fila per Milik: occhio al Milan

In Italia Milik piace e non poco al Milan. Nonostante il club è in continua fase di riorganizzazione dopo l’addio di Maldini, sulla punta polacca sembra ci siano certezze. Il Napoli, però, nonostante abbia dalla sua solo un anno ancora di contratto e quindi una situazione debole in termini di trattative, non vuole vederlo a cifre inferiori ai 40. Il Milan potrebbe anche crederci fino in fondo e soddisfare le pretese di Aurelio De Laurentiis. L‘Atletico, però, potrebbe inserire qualche contropartita interessante per Gattuso. L’ex mediano del Milan resterà, salvo colpi di scena clamorosi. L’attaccante del Napoli per il prossimo anno sarà Mertens, in attesa di capire se Petagna, già acquistato, sarà l’alternativa tattica o una pedina di scambio.

