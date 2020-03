Juventus-Guardiola, ipotesi più concreta: l’indiscrezione dall’Inghilterra

Il Manchester City, secondo un’indiscrezione della stampa inglese, avrebbe stilato una lista di nomi per sostituire Pep Guardiola, circostanza che potrebbe avvicinare il tecnico alla Juventus.

Il mondo del calcio è attualmente fermo per via dell’emergenza coronavirus. I maggiori campionati, in linea con le misure di contenimento per evitare il contagio, hanno fermato il loro svolgimento. In questo momento di stasi le società si stanno comunque muovendo sul fronte calciomercato per cercare di puntellare le rose a propria disposizione. Ovviamente non si parla di entrate e uscite per quanto riguarda i calciatori, ma anche per gli allenatori. Il più seguito tra i tecnici è sicuramente Pep Guardiola attualmente sulla panchina del Manchester City. Secondo un’indiscrezione della testata britannica The Athletic, la dirigenza dei Citizens avrebbe già stilato una lista di eventuali sostituti del mister catalano, il quale ha sempre smentito una sua partenza.

Calciomercato, secondo la stampa inglese il Manchester City ha stilato una lista di sostituti di Pep Guardiola: il tecnico potrebbe valutare la Juventus

Da mesi si susseguono le indiscrezioni in merito al futuro dell’allenatore del Manchester City Pep Guardiola. Il tecnico spagnolo è stato accostato alla Juventus già dalla scorsa primavera, quando i bianconeri avevano detto addio a Massimiliano Allegri. Il nome di Guardiola è tornato fortemente di moda a Torino come sostituto di Maurizio Sarri nelle scorse settimane, soprattutto quando la squadra bianconera aveva fatto registrare un calo dei risultati. Nell’arco di questo periodo, però l’ex tecnico del Barcellona ha sempre smentito una sua partenza da Manchester. Adesso, secondo un’indiscrezione della testata britannica The Athletic, sembra che il City stia valutando i possibili sostituti di Guardiola ed avrebbe anche già stilato una lista di possibili nomi. Tra questi Ferran Soriano e Txiki Begiristain avrebbero incluso quello di Patrick Vieira, che nel club inglese ha disputato la sua ultima stagione da calciatore e dove ha iniziato la propria carriera da allenatore. Il tecnico francese, ora alla guida del Nizza, ha allenato al City le riserve e l’under 19 dal 2013 al 2015 prima di trasferirsi ai New York City dove ha trascorso tre anni.

Non si conosce ancora, dunque, il futuro dell’allenatore catalano, ma sempre di più le indiscrezioni parlano di un addio al Manchester, che per i prossimi due anni non potrà prendere parte alla Champions League per va della squalifica dell’Uefa comminata per delle violazioni della società in materia di Fair Play Finanziario.

Mettere sotto contratto Guardiola è un pensiero che stuzzica tutti i maggiori club europei, ma su tutti rimangono la Juventus ed il Paris Saint-Germain, anch’esso da tempo sulle tracce del tecnico.