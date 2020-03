Nel pronto soccorso Covid del principale ospedale di Parma, ‘Torre Medicine’, si è registrato un notevole calo dei ricoveri di malati da Coronavirus.

Dopo lunghissime settimane in cui medici e infermieri si sono affannati per accogliere i pazienti all’interno del pronto soccorso Covid di Parma e prestar loro le cure necessarie, arriva una buona notizia. Il numero di accessi al nosocomio emiliano si è abbassato progressivamente fino a registrare poche unità durante lo scorso fine settimana. Si è svolta addirittura un’ opera di sanificazione dato che le sale d’attesa si sono pian piano svuotate. Una piccola grande vittoria per la città contro questo male invisibile ma mortale che è il Coronavirus. È arrivata anche la conferma del dottor Francesco Scioscioli, direttore dell’Ospedale Torre Medicine di Parma: “Confermo il calo degli accessi di nuovi contagi. I nuovi casi di Covid 19 si stanno abbassando notevolmente. Le misure restrittive messe in atto dal Governo hanno dato con molta probabilità i primi risultati positivi”.

Scioscioli: “Segnale positivo per il pronto soccorso Covid”

Il dottor Francesco Scioscioli ha aggiunto: “Non bisogna però abbassare la guardia: non possiamo ancora dire che in generale i casi siano in discesa e che si è raggiunto il picco anche perché nelle province limitrofe i casi e i numeri sono ancora molto alti”. Il medico dell’ospedale parmense ha concluso con queste parole: “È necessario mantenere alto il livello di vigilanza e sperare che questo sia davvero un segnale positivo per quanto riguarda gli accessi al pronto soccorso Covid“.

In tutta la provincia di Parma si registrano 1.859 casi di contagio da Coronavirus e le morti accertate causate dalla pandemia in atto sono 330.