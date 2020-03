Un nuovo ceppo killer di batteri che provocano la scarlattina potrebbe portare il mondo verso un’altra pandemia.

Non solo Covid 19, a preoccupare ancora l’intero pianeta potrebbe essere la scarlattina, diffusasi nel Regno Unito sotto forma di un ceppo nuovo come sottolineano alcuni illustri scienziati inglesi. Si tratta dello streptococco di gruppo A che causa scarlattina, infezioni alla gola e malattia invasiva in rari casi in cui il batterio entra nel sangue o nei tessuti innescando shock tossico e sepsi. L’Inghilterra si è trovata di fronte a 10.433 casi durante lo scorso inverno, un aumento esponenziale rispetto ai 7.519 dell’anno scorso.

Nel 2010 è apparso il nuovo ceppo di Scarlattina

Il nuovo ceppo, chiamato M1UK, sembra essere comparso in Inghilterra e Galles già nel 2010, come afferma il team di scienziati. Il professor Mark Walker del Centro di ricerca sulle malattie infettive australiane dichiara che la scarlattina può diffondersi in tutto il mondo. In un’ intervista sulle colonne del quotidiano ‘Daily Star Online’, il medico australiano ha sottolineato la necessità che in ogni Nazione ci siano ottimi centri di prevenzione con un intervento efficace e tempestivo su tutti i pazienti e uno straordinario ricorso all’igiene.

Almeno finora, tuttavia, possiamo non allarmarci sul problema del nuovo ceppo di scarlattina visto che l’ Organizzazione Mondiale della Sanità non ha fatto nessuna dichiarazione in proposito e non ha lanciato nessun allarme.