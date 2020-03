Per gli italiani che stanno a casa fare delle coreografie dei più famosi tiktokers e creare video con la voce di personaggi televisivi è divertente e rigenerante. In tantissimi scelgono il social per restare a casa

Boom di Tik Tok al tempo della quarantena. Tra le varie attività che oggi ci si inventa per ammazzare il tempo restando a casa spopolano i video e le coreografie del moderno social network. Quello che inizialmente era considerato un mondo tutto per i teenager e under 16 adesso non lo è più. Tutti lo adorano e si divertono a ballare e riprodurre video.

Ormai Tok Tok si è sdoganato ed è tra le app più utilizzate al tempo del coronavirus. Un modo per divertirsi, per ovviare all’esercizio fisico e al movimento che prima si faceva certo di più. Chi non riesce, infatti, a fare a meno dei workout di allenamento può sbizzarrirsi con le coreografie di Tik Tok. Ce ne sono tantissime, alcune più popolari, altre meno, ma tutte allo stesso modo divertenti.

Tra i balli più popolari troviamo quello inventato dal 14enne Jalaiah Harmon che spadroneggia con il #Renegade, una coreografia molto bella ma abbastanza difficile per chi non è patico.

Niente paura, per chi è alle prime armi ci pensa #SaySo, altra coreografia di successo su Tik Tok che però è composta da movimenti semplici, accattivanti e divertenti e per impararla basta davvero poco. Nella top dei primi tre successi c’è anche #Cannibaldance, altro balletto abbastanza facile da poter imparare in casa.

Tik Tok, i video dei vip

E Tik Tok al tempo della quarantena conquista anche i vip. Tanti sono infatti i personaggi famosi che in questo periodo in cui bisogna stare a casa si sono fatti travolgere dall’energia del social. La prima ad usarlo, già in tempi non sospetti, era stata Barbara d’Urso. Ora si accodano per intrattenere i loro fan tanti altri. Si iscrivono e grazie a Tik Tok recitano, cantano e ballano. Da Cecilia Rodriguez ad Emma Marrone arrivando anche alla regina delle influencer Chiara Ferragni.

La sorella di Belen ha deliziato i suoi seguaci con un balletto in costume fatto in giardino e poi pubblicato anche su Instagram. Stessa storia per la salentina cantante che si è scatenata, in un triplice sdoppiamento di sé stessa, sulle note di Baby Boy di Beyoncé.

La moglie di Fedez, invece, dopo aver esternato da tempo di voler sperimentare Tik Tok, ieri lo ha usato mostrando un video in cui da casa sua in pigiama passa a Roma alla Premierè della presentazione del suo film. Un’idea niente male per viaggiare nel tempo quando si è obbligati a rimanere a casa.