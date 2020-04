La preghiera congiunta Barbara D’Urso Salvini andata in onda in diretta su Canale 5 scatena la protesta di tantissimi telespettatori: “Licenziatela”.

Il duo Barbara D’Urso Salvini è stato capace di far deflagrare delle aspre polemiche sui social network. La performance della conduttrice di tanti programmi Mediaset e dell’esponente di opposizione al Governo Conte con tanto di Rosario in diretta per onorare le vittime italiane del Coronavirus non è piaciuto.

In molti ci hanno visto una mancanza di rispetto ed un modo per mettersi in mostra e per speculare su di un dramma. Alcuni hanno talmente il dente avvelenato adesso che hanno avviato una petizione sulla nota piattaforma change.org nella quale si richiede, tramite una raccolta firme digitale, di far sparire la D’Urso dalla televisione. In realtà ce n’è più di una di petizione che si propone come obiettivo il licenziamento della 62enne presentatrice tv. In totale si parla di 40mila firme già ottenute.

Barbara D’Urso Salvini, critiche ad entrambi per la preghiera in diretta

In tantissimi hanno già firmato, criticando la stessa per avere fatto disinformazione sul come affrontare l’emergenza Covid 19 Italia. “Quella sua preghiera in diretta è avvenuta soltanto per ottenere qualche punto di share in più negli indici di ascolto, è una vergogna. Inoltre ha soddisfatto il politico di turno. Una persona come questa, che non fa altro che abbassare sempre più il livello di civiltà nello spettacolo, va allontanata. Al suo posto ci vorrebbe un professionista serio, uno che non lucri sul dolore e sulla religione”.

Critiche sono giunte anche a Salvini, accusato di stare sempre in televisione o sui social a criticare il lavoro degli altri anziché impegnarsi per fare qualcosa di concreto.