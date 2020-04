Barbara D’Urso, lo scatto segreto fino ad oggi: è irriconoscibile – FOTO

Barbara D'Urso è una delle conduttrici più amate dei social. Negli ultimi anni ha trovato il modo per avvicinarsi ai giovani, mettendo da parte la sua età anagrafica e comportandosi come si sente di fare, divertendosi e comunicando con i ragazzi del mondo di Twitter. Così, a differenza di tante altre sue colleghe, è riuscita a guadagnarsi una fetta di pubblico importante che ogni giorno la segue con affetto e rinnovato entusiasmo.

Barbara D’Urso da piccola, la foto fa il giro dei social

Per questo motivo Barbara non è soltanto amata in televisione ma anche sui social, dove conta tantissimi followers che ogni giorno la riempiono di likes e di commenti. E l’ultimo scatto pubblicato non è stato di certo un’eccezione, soprattutto perché a differenza di tanti altri scatti questo è stato certamente quello più importante. Nella foto Barbara è con la sua amata mamma, lei è piccina ed è alla guida di un automobile, mentre sua madre è vicino a lei. Uno scatto tenero e bellissimo che ha emozionato tantissimo i suoi followers che l’hanno riempita di complimenti, dicendole che se sua madre la vedesse oggi sarebbe fiera di lei. Un dolore che continua a perseguitarla ogni giorno, perché la sua amata mamma è morta tantissimo fa, nel 1968. Una morte prematura che ha segnato la vita della conduttrice indelebilmente.

Nonostante ciò, Barbara nasconde i suoi dolori dietro a quel sorriso indelebile che la contraddistingue e che non la abbandona mai. Ogni giorno va in onda sulla Mediaset con il programma Pomeriggio 5 che continua ad essere molto seguito, in particolar modo in questo periodo di emergenza.