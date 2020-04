Belen Rodriguez e Stefano De Martino allargano la famiglia con un secondo figlio? L’annuncio della showgirl argentina durante la quarantena, video.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono pronti per allargare la famiglia? E’ passato ormai un anno da quando la showgirl argentina e il conduttore napoletano sono tornati ufficialmente insieme e, ai microfoni del settimanale Chi, Belen che è follemente innamorata del figlio Santiago ed è legatissima alla famiglia, non nasconde di voler regalare presto un fratellino o una sorellina al suo bambino.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, secondo figlio in arrivo? “In quarantena ci stiamo provando”

Sempre più innamorati, sereni e felici, Belen e Stefano stanno provando ad avere il secondo figlio. Un sogno che la coppia aveva prima della separazione e che, oggi, è pronta a realizzare. I due sono tornati insieme dopo essere stati lontani per tre anni e mezzo. L’amore per Santiago e quello che li ha travolti nel 2012, però, non si è mai spento ed oggi che sono tornati ad essere una famiglia, potrebbero presto diventare allargare ufficialmente la famiglia.

Belen che si sta godendo la quarantena senza veli, ha così svelato che lei e il marito Stefano stanno pronvando ad avere il secondo figlio. “A me piacerebbe un altro figlio, ma credo che ci stia pensando anche Cecilia”, ha fatto sapere al settimanale Chi Belen che, dunque, prima di diventare mamma per la seconda volta, potrebbe diventare per la prima volta zia se la sorella Cecilia e Ignazio Moser dovessero decidere di avere un figlio.

Belen che nei giorni scorsi si è lasciata andare ad uno sfogo sul Governo, parlando del suo rapporto ritrovato con De Martino, ha inoltre spiegato di riuscire ad avere gli spazi di coppia grazie alla madre Veronica.

“Abbiamo la fortuna che mia mamma abita nel nostro stesso palazzo e, quindi, possiamo lasciarle Santiago per qualche ora e avere momenti nostri”, ha concluso.