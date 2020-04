Calcio e coronavirus: rivoluzione calendari, l’idea ‘esotica’

Calcio e coronavirus, numerose le idee per provare a far ripartire tutti i campionati in Europa: si studia una formula in voga all’estero

Ore febbrili per il destino del mondo del calcio, rapportato all’emergenza coronavirus. In queste ore si sta svolgendo una riunione telematica tra la Uefa, organo continentale, e le 55 federazioni nazionali per capire come provare a terminare la stagione. L’obiettivo primario è ovviamente la salute degli atleti e del pubblico, motivo per il quale quasi sicuramente anche una ripartenza vedrebbe le gare a porte chiuse fino alla conclusione delle competizioni. Ma dal punto di vista finanziario, il calcio vuole salvare il salvabile, per evitare perdite che potrebbero essere devastanti per il movimento. Se ci saranno le condizioni, dunque, il ritorno in campo sarà perseguito.

Calcio e coronavirus, idea Apertura e Clausura come in Sudamerica

Numerose le ipotesi che si stanno studiando per riformulare i calendari dei vari tornei europei. A livello nazionale, secondo ‘La Repubblica’, un pool di esperti avrebbe preparato in gran segreto un progetto rivoluzionario. Vale a dire quello di far svolgere i campionati del continente secondo la formula sudamericana dei tornei di Apertura e Clausura. Fino al 2023, verrebbero pianificate delle stagioni ripartite in questo modo, per salvaguardare il regolare sviluppo delle coppe europee.

Nello specifico, una prima ipotesi prevedrebbe un torneo di Apertura dall’autunno inoltrato del 2020 fino ad aprile, per far sì di concludere l’attuale stagione anche nel mese di agosto. Nella primavera 2021, quindi, le fasi finali delle coppe europee prima di Europei e Olimpiadi. A seguire, un torneo di Clausura tra fine 2021 e inizio 2022, magari con playoff tra le squadri vincitrici delle due fasi. La formula tornerebbe utile anche in vista del 2022, quando, come noto, i Mondiali in Qatar si disputeranno in inverno.