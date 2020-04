Calciomercato Juventus: l’attaccante che non rientra più nei piani della società

Secondo un’indiscrezione di calciomercato di Tuttosport, il centravanti Gonzalo Higuain non rientrerebbe più nei piani della Juventus che potrebbe lasciarlo partire a parametro zero.

In attesa di tornare in campo una volta terminata l’emergenza coronavirus, le società calcistiche stanno valutando le prossime mosse da compiere sul mercato. I club ragionano, dunque, sul futuro delle proprie rose che al momento sono ferme ai box. Tra queste c’è anche la Juventus che starebbe valutando le operazioni in entrata ed uscita in vista della prossima stagione. Secondo un’indiscrezione della redazione di Tuttosport, la dirigenza bianconera sarebbe alla ricerca di un giovane centravanti che comporterebbe la cessione di Gonzalo Higuain, il quale non rientrerebbe più nei piani della Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus: Gonzalo Higuain non rientra nei piani della società che non è intenzionata a rinnovargli il contratto

Quella che ancora deve concludersi potrebbe essere l’ultima stagione alla Juventus per Gonzalo Higuain. Il centravanti argentino arrivato a Torino nel 2016 non rientrerebbe più nei piani della società bianconera che sarebbe alla ricerca di un giovane attaccante. Rivedere nuovamente in campo il “Dygualdo” (ossia il tridente Dybala, Higuain, Ronaldo) come riporta la redazione di Tuttosport, durante la prossima stagione sembra un’ipotesi lontana. Già durante la scorsa estate il Pipita era dato in partenza, ma al termine del calciomercato non ha lasciato la squadra, risultando poi decisivo in numerose partite realizzando 8 reti in 34 presenze, numeri che però non avrebbero convinto i dirigenti bianconeri. L’attaccante 32enne ha un contratto che lo lega alla Juventus sino al 2021 con un ingaggio netto di 7,5 milioni di euro all’anno che pesano sul bilancio societario. Per queste ragioni, come riporta Tuttosport, sembra che la Vecchia Signora non sarebbe intenzionata a rinnovare il contratto di Higuain che quest’estate dovrà trovare una nuova squadra pronta ad accoglierlo. In caso contrario la strada che potrebbe percorrere la dirigenza è quella di lasciare partire il Pipita, acquistato dal Napoli per 90 milioni di euro, in scadenza a parametro zero. Concretizzandosi questa ipotesi, l’argentino potrebbe decidere anche di chiudere la carriera in patria, magari al River Plate, la squadra in cui è cresciuto ed ha esordito prima di sbarcare in Europa nel 2007 quando venne acquistato dal Real Madrid.

Per quanto riguarda gli altri due componenti del Dygualdo, Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo, secondo quanto riferito da Tuttosport, il portoghese dovrebbe rimanere quasi certamente, mentre il numero 10 bianconero non è in posizione certa.

La dirigenza potrebbe valutare di scambiare Dybala magari nella trattativa per un grande giocatore, l’indiziato principale? Paul Pogba del Manchester United.