Cina: lentamente verso la normalità, dubbi sui morti da Covid-19 dichiarati dalle autorità locali. Perplessità della rivista Caixin e da Radio Free Asia

Dubbi e perplessità sfociano ad Wuhan, focolaio cinese del Coronavirus. La questione accesa riguarda i dati ufficiali delle vittime da Covid-19. Secondo le autorità locali i morti sarebbero 2535 nella città del focolaio, ma in realtà le urne cinerarie alludono ad un numero molto più alto. A scaturire la discussione è stata la rivista Caixin che attraverso un articolo in forma anonima ha raccolto le dichiarazioni dei cittadini. “Dall’inizio della settimana, sette grandi società di pompe funebri hanno consegnato ogni giorno le ceneri di circa 500 defunti alle rispettive famiglie – si legge – Questo fa pensare che siano morte più persone rispetto a quanto indicato dalle cifre ufficiali“. Anche Radio Free Asia diffonde la notizia secondo cui 5000 urne sarebbero state consegnate da una grande azienda di pompe funebri di Wuhan nell’arco di una sola giornata.

Covid-19, in Cina i dati non tornano

I dati ufficiali diffusi da Pechino sono: 3304 decessi accertati in Cina per Covid-19, di cui 2535 a Wuhan. Ma i media ipotizzano altri numeri. Per loro i decessi reali potrebbero arrivare a 42 mila. Il calcolo numerico deriva dal processo di restituzione delle urne ai familiari. Si tratterebbe di 3500 urne cinerarie consegnate ogni giorno tra il 23 marzo, data di inizio del procedimento, fino alla festa tradizionale QingMing in programma il 4 aprile. A quanto pare, però, le celebrazioni del Qingming sono state vietate da una disposizione firmata dal governo locale il 26 marzo scorso. Ciò smonterebbe questa tesi.

Chen Yaohui, un residente di Wuhan, intervistato da Radio Free Asia, ha svelato: ” I funzionari locali avrebbero comprato con 3 mila yuan il silenzio delle famiglie dei deceduti”.