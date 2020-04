Covid-19 Italia, la mappa regione per regione: i numeri all’1 aprile

Rimane la Lombardia nella mappa del contagio, secondo i dati della mappa fornita dalla Protezione Civile, la regione più colpita dal Covid-19 in Italia.

Il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli ha reso noto il nuovo bollettino riguardante l’epidemia di Covid-19 nel nostro Paese. I soggetti attualmente positivi hanno fatto registrare un rallentamento raggiugendo il numero complessivo di 80.572 con un incremento di 2.937 casi nelle ultime 24 ore. Purtroppo anche oggi si sono registrare oltre 700 decessi in un solo giorno che hanno fatto salire il bilancio totale a più 13mila morti in Italia in poco più di un mese. Per quanto riguarda le regioni della Penisola, la Lombardia rimane quella più colpita dall’epidemia con un numero di contagi e decessi molto alto.

Leggi anche —> Coronavirus, aggiornamento Protezione Civile: i numeri dell’epidemia all’1 aprile – DIRETTA

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: i numeri all’1 aprile, oltre 80mila positivi e più di 13mila vittime

Da alcuni giorni i dati in merito all’epidemia di coronavirus diffusasi in Italia sono in lieve diminuzione. Secondo il bollettino giornaliero, fornito dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli nella consueta conferenza stampa, nelle ultime 24 ore si sono registrati 2.937 nuovi casi di contagio. I soggetti positivi al Covid-19 oggi sono complessivamente 80.572, mentre quelli risultati positivi dall’inizio dell’epidemia 110.574. L’Italia purtroppo è lo stato al mondo dove il virus ha mietuto più vittime, sono in totale ad oggi 13.155 con un incremento di 727 nelle ultime 24 ore. Numeri che hanno portato il Governo a lavorare sul prolungamento delle misure di contenimento che potrebbero essere prorogate a dopo Pasqua.

Ad oggi, come confermato anche dal commissario Borrelli in un’intervista al Corriere della Sera, il divario tra Nord e Sud rimane alto con le regioni settentrionali che si trovano ad affrontare una situazione drammatica. Il sistema sanitario, difatti, è stato messo a dura prova dall’epidemia ed ogni giorno il personale medico combatte in prima linea una dura battaglia.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti dalla Protezione Civile, aggiornata a martedì 31 marzo.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia – 44.773 – 7.593 – 11.415;

– Emilia Romagna – 14.787 – 1.732 – 1.566;

– Piemonte – 9.795 – 886 – 439;

– Veneto – 9.625 – 499 – 902;

– Toscana – 4.867 – 253 – 182;

– Marche – 3.962 – 477 – 29;

– Liguria – 3.660– 460 – 555;

– Lazio – 3. 264 – 169 – 337;

– Campania – 2. 231 – 148 – 107;

– Puglia – 1.946 – 129 – 61;

– Trento – 1.870 – 173 – 214;

– Sicilia – 1. 718 – 88 – 86;

– Friuli Venezia Giulia – 1.685 – 122 – 357;

– Abruzzo – 1.436 – 123 – 102;

– Bolzano – 1.418 – 116 – 190;

– Umbria – 1.095 – 37 – 194;

– Sardegna – 745– 34 – 36;

– Calabria – 669 – 38 – 21;

– Valle d’Aosta – 631 – 59 – 32;

– Basilicata – 237 – 9 – 3;

– Molise – 160 – 10 – 19.

Leggi anche —> Covid-19, il commissario Borrelli: “Il Sud è ancora a rischio”

Situazione drammatica anche nelle Marche dove ad oggi si contano poco meno di 4mila casi ed oltre 400 vittime. Al Sud le regioni che hanno fatto registrare i numeri più alti sono Campania, Puglia e Sicilia, dove si teme abbia potuto influire l’esodo dal Nord nei primi giorni di marzo poco prima dei decreti governativi.