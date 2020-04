Covid 19, l’annuncio del capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, fa un annuncio agli italiani per Pasqua e Pasquetta, video.

Angelo Borrelli, il capo della Protezione Civile, fa un annuncio agli italiani in vista dell’arrivo della Pasqua e della Pasquetta. L’emergenza coronavirus ha cambiato la vita degli italiani che dovranno restare a casa anche durante la settimana pasquale.

Covid 19, l’annuncio di Borrelli agli italiani: “a Pasqua e Pasquetta si deva stare a casa”

Nella lotta contro il coronavirus non si possono commettere errori. Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, dopo aver condannato la fuga dal Nord al Sud che sta causando l’aumento del numero dei contagi nelle regioni meridionali, avvisa gli italiani che a Pasqua e Pasquetta si deve restare a casa per non vanificare gli sforzi fatti finora per cercare di contenere i contagi.

“Giunge la voce che in alcune zone della Sicilia le persone si stiano preparando a festeggiare la Pasqua e la pasquetta. Sarebbe pericolosissimo, dobbiamo continuare a mantenere un comportamento corretto e non formare assembramenti. Quando la situazione cambierà verrà emanato un nuovo decreto“, ha detto Borrelli in conferenza stampa per il nuovo bollettino.

Le dichiarazioni di Borrelli sono in linea con quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte che, in diretta, in conferenza stampa da Palazzo Chigi, ha ufficializzato la proroga delle misure di sicurezza fino al 13 aprile. Il Premier, infatti, ha spiegato che non c’è ancora la possibilità di allegerire le misure di sicurezza perchè un eventuale nuovo picco dei contagi non solo vanificherebbe tutti gli sforzi fatti, ma metterebbe ulteriormente a rischio sia la salute che la condizione economica degli italiani.

Nessuna novità, dunque, per le prossime settimane. Almeno fino al 13 aprile, gli italiani devono restare a casa. I numeri, del resto, non permettono ancora di poter tirare un sospiro di sollevo. Secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile, infatti, attualmente, in Italia, ci sono 80.572 positivi da coronavirus. Il numero delle persone guarite è 16.847 mentre i decessi sono 13.155.