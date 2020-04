Le mascherine sono un dispositivo fondamentale per la lotta al Covid-19 sia per evitare di essere contagiati che per non contagiare altre persone

Inizialmente le linee guida dell’Oms raccomandavano l’uso delle mascherine alle persone positive al Covid-19. Coloro che erano negativi al virus erano inviati a un lavaggio accurato delle mani, a non toccarsi la faccia e a rispettare le distanze di sicurezza con gli altri. Adesso invece la situazione è cambiata in Italia e non solo. Lo dimostra anche il fatto che varie aziende tessili abbiano convertito la propria produzione per creare così milioni di mascherine.

Ora dunque sembra essere diventato praticamente indispensabile utilizzarle anche nel corso della vita di tutti i giorni. Serve quindi usare le mascherine o no? Sono utili per proteggere se stessi tanto le mascherine chirurgiche quanto le N95, suppur a volte insufficienti per chi opera nel settore sanitario sovraesposto al Covid-19, come medici e infermieri a stretto contatto con pazienti infettati.

LEGGI ANCHE —> Contenimento Covid-19: confermati gli spostamenti per necessità

Covid-19, mascherine sono utili sia a prevenire e che a limitare il contagio

Questi ultimi possono infatti trasmettere il virus ai sanitari con le loro goccioline di saliva attraverso colpi di tosse o starnuti. Stando agli epidemiologi, le mascherine sarebbero soprattutto un dispositivo di prevenzione per coloro che conoscono bene il loro funzionamento, come appunto gli operatori sanitari. Si dovrebbe infatti lavarsi accuratamente le mani prima di metterle e dopo averle tolte, non toccarle quando le si indossa e smaltirle correttamente.

Ancor più importante è l’utilizzo delle mascherine per limitare la diffusione del Covid-19. Il virus infatti si trasmette anche precedentemente alla comparsa dei sintomi della malattia, cioè quando non si è ancora consapevoli di essere stati infettati. Per questa ragione tutti noi dovremmo comportarci come se avessimo già la patologia riducendo anche le uscite.

LEGGI ANCHE —> Covid-19, la minaccia infinita: Hong Kong riapre e tornano i contagi

Anche per questo motivo si dovrebbero usare sempre le mascherine. Il problema è che non ci sono abbastanza, come invece avviene in Paesi come Cina e Giappone.