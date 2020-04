Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, spiega perché si dovrebbe ritardare il rapporto tra nonni e nipoti in periodo di emergenza Covid-19

Intervistata ai microfoni de ‘La Stampa‘, la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, parla della salute dei nonni in un periodo delicato come questo di emergenza Covid-19. “Per tutelare la salute dei nonni va ritardato il rapporto con i nipoti“. Secondo quest’ultima per salvaguardare la salute delle persone più anziane si dovrebbe ritardare il rapporto con i nipoti. Per quanto riguarda invece le famiglie, a esse si dovrebbero fornire strumenti per riorganizzare la propria vita.

Le famiglie infatti in questo momento non possono più usufruire di sostegno dato finora dai nonni. Misure di questo genere andrebbero previste anche per la popolazione anziana per poter proseguire al meglio la propria vita. Bonetti passa quindi a parlare della circolare del Viminale sulla possibilità di passeggiare tra genitori e figli minori nei pressi di casa propria.

LEGGI ANCHE —> Covid-19, Donald Trump: la decisione presa a discapito dell’ambiente e dell’uomo

Covid-19, la ministra Bonetti: “Npn si può tenere chiusa un’intera generazione”

Stando alla ministra, non è possibile “tenere ancora chiusa un’intera generazione, anche se – ammette – le misure di contenimento sociale andranno avanti molto più a lungo di quello che potevamo sperare“. La donna parla ulteriormente del tema delle passeggiate tra genitori e bambini durante l’intervista rilasciata sulle frequenze di ‘Radio in Blu‘. In questo caso spiega.

“Dobbiamo porci il tema di tutelare integralmente la salute dei bambini e dei giovani ai quali abbiamo chiesto lo stesso sacrificio degli adulti, sottolinea la ministra. La stessa prosegue. forse anche superiore, impedendo tutte le attività fondamentali per la loro salute psicologica e crescita integrale“. Allo stesso tempo Bonetti aggiunge di essere consapevole di un fatto. “Queste misure non possono essere superate completamente nei prossimi giorni e non possiamo aspettarci che nel giro di qualche settimane tutto possa tornare alla normalità“.

LEGGI ANCHE —> Coronavirus, aggiornamento Protezione Civile: i numeri dell’epidemia all’1 aprile – DIRETTA

Questo però non impedirebbe alle istituzioni – sostiene la ministra – di cominciare a “programmare una riorganizzazione delle relazioni e delle possibili attività fisiche all’esterno che devono avvenire in modo graduale e ordinato, secondo indicazioni precise del comitato tecnico scientifico“.