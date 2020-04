Covid-19, paura per Michael Schumacher: la moglie chiede misure d’emergenza

Corinna Betsch, moglie di Michael Schumacher, ha richiesto misure d’emergenza per il 7 volte campione del Mondo: se dovesse contrarre il Covid-19 le conseguenze potrebbero essere drammatiche.

Corinna Betsch, moglie di Michael Schumacher, avrebbe chiesto misure d’emergenza per tutelare il 7 volte campione del mondo di F1 da un eventuale contagio da Covid-19. Il pilota attualmente si trova in Svizzera, nella sua villa di Gland sul Lago di Ginevra, uno dei paesi europei più colpiti attualmente dall’emergenza. Per tale ragione il livello di allerta è massimo.

Leggi anche —> Covid-19, nei condomini affissi falsi avvisi per derubare gli appartamenti

Leggi anche —> La tecnologia compie passi da gigante: il 5G è già superato

Covid-19 chieste misure d’emergenza per Michael Schumacher: se dovesse contrarre il virus le conseguenze sarebbero nefaste

Al fine di evitare un possibile contagio da Covid-19 del 7 volte campione del mondo di Formula 1, la moglie Corinna avrebbe chiesto l’adozione di misure d’emergenza. Il quadro clinico di Michael Schumacher, seppur sconosciuto nel dettaglio per volere della famiglia, è noto sia molto precario. Qualora l’iridato dovesse contrarre il Covid-19 rientrerebbe in quella casistica di soggetti colpita dagli effetti più gravi se non addirittura dalla morte. Recenti studi, confermati da dati empirici, hanno dimostrato che i decessi a causa dell’epidemia avvengono con il coronavirus e non per il coronavirus. Ciò significa che il Covid-19 va ad acutizzare una situazione già compromessa indebolendo definitivamente l’organismo.

Sul punto si è espresso il professore Christian Drosten, direttore dell’Istituto di Virologia dell’ospedale universitario della Charité di Berlino. L’esperto ha affermato che i soggetti sottoposti a cure intensive sono quelli più vulnerabili. Ed è proprio il caso di Schumacher.

Per proteggere l’ex pilota, dunque, Corinna Betsch avrebbe chiesto di ridurre i contatti fra l’equipe di medici che costantemente monitora il marito e quest’ultimo. Dopo l’incidente sulla pista di scii di Meribel, avvenuto sei anni fa, Schumacher non si sarebbe più ripreso. Numerose le cure a cui è stato sottoposto: tra queste, pare, anche una a base di cellule staminali a Parigi. Ma queste restano solo indiscrezioni. Per volere della famiglia, e come anche ribadito dalla sua agente Sabine Kehm, le condizioni di salute del campione di F1 non sono notizie di pubblica rilevanza

Leggi anche —> Michael Jackson, re del pop aveva previsto la pandemia

Per rispetto della privacy e del dolore provato dalla famiglia è stato più volte chiesto, soprattutto a giornalisti e paparazzi, di non essere invadenti e rispettare la scelta di tenere le informazioni sul quadro clinico del pilota riservate.