Emily Ratajkowski senza veli, trasparenze che incantano – FOTO

Emily Ratajkowski ammalia i suoi fan con uno scatto senza veli…o quasi: la modella gioca a ‘nascondere’ le sue forme su Instagram

Ci sono cose che non cambiano mai, anche in un periodo come questo dove la vita di tutti, per l’emergenza coronavirus, è stata stravolta. La routine all’interno delle mura domestiche, 24 ore su 24 o quasi, è qualcosa cui molti di noi non erano abituati. Di sicuro, non c’era abituata Emily Ratajkowski, la famosa modella statunitense. La 29enne era solita girare il mondo tra un servizio fotografico e l’altro, una comparsata via l’altra a feste esclusive di ogni tipo. Ma anche ferma in casa, Emily sa come far sognare i suo followers.

Emily Ratajkowski, lo scatto della modella è da sogno

Su Instagram, è di sicuro, come noto, una delle bellezze più apprezzate e lo provano i quasi 26 milioni di followers. A loro, Emily ha dedicato uno scatto davvero particolare. Non serve un set fotografico per esaltare la sua avvenenza e far volare la fantasia di chi guarda. Si è dunque fatta immortalare in una stanza, senza veli, o quasi. Le sue nudità restano coperte da una tenda, dietro la quale lei si ‘nasconde’.

Le sue forme, in ogni caso, sono ben visibili, accattivanti come sempre. Curve da urlo, davanti e dietro, che una volta di più lasciano senza fiato. E che a giudicare da like e commenti sempre in gran quantità funzionano discretamente da anti depressivo per la quarantena forzata.