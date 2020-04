GF Vip, fuori onda durante la pubblicità: Zequila attacca Sossio

Durante la pubblicità di GF Vip, Antonio Zequila e Sossio Aruta hanno litigato pesantemente dopo il confronto avuto in puntata. “È una mancanza di educazione in ogni caso. Avrei evitato quella cosa della lingua, quella fa parte di me, potevi evitarla. Sei te stesso, hai dato il meglio di me. Tu pensi di aver già vinto perché sei in finale? Devi farne di strada. Tu non meriti la vittoria. Sei stato volgare, se tu dici che sono andato a leccare in giro io posso dire che sei stato volgare. Se io non fossi stato una persona di buon senso quella notte avremmo litigato, te lo posso assicurare. Io sono stato me stesso, se la gente ha apprezzato va bene perché mi merito la finale, altrimenti vado a casa. Per quella cosa della lingua vergognatevi”.

Durante la pubblicità del GF Vip scoppia il putiferio

I due hanno litigato perché Sossio Aruta questa settimana ha sostenuto che l’attore stesse facendo tante buone azioni di proposito per superare il televoto e accedere alla fine del programma. Durante questa settimana Sossio ha preso più volte in giro l’attore, imitandolo e facendosi grasse risate con gli altri concorrenti della casa che in questo caso erano perfettamente d’accordo con il primo finalista.

