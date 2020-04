Il presidente federale Gabriele Gravina anticipa un’importante decisione dell’Uefa. Si può andare oltre il 30 giugno per terminare i campionati

Il presidente federale Gabriele Gravina anticipa a “Maracana” un’importante decisione dell’Uefa. Si può andare oltre il 30 giugno per terminare i campionati. Una nota decisiva ai fini dell’organizzazione dell’eventuale ripresa. Questo, infatti, vuol dire che si potrà andare in campo anche in estate senza compromettere la prossima stagione agonistica. L’ipotesi è partire dal 20 di maggio o in un’ultima analisi ai primi di giugno, potremo a luglio definire i nostri campionati. Sarebbe l’ideale partire a fine maggio. In tal modo si andrebbe a recuperare il tutto senza fare danni al campionato che verrà. “L’opportunità che ci stanno dando UEFA e FIFA, di poter andare oltre il 30 giugno. Si parla addirittura di agosto e settembre, io ho precisato che mi dispiacerebbe correre il rischio di compromettere un’altra stagione per salvare questa”. Sarà difficile che si giochi addirittura ad agosto ma avere questa opzione aiuta in ogni caso nell’organizzazione.

Importante decisione: la svolta delle Nazionali

“Oggi è stata adottata una ulteriore decisione, spostare le finestre per le Nazionali liberando la finestra del 1-9 giugno. La finestra di fine maggio, fino al 15-31 luglio sarebbe quella che io individuerei, in modo da avere tutto il tempo per iniziare a programmare la stagione 2020-21“. L’Uefa in sostanza, ha lavorato sugli spazi delle nazionali. Molto probabilmente ci saranno altri spostamenti degli impegni delle nazionali. Si pensi ad esempio alla sessione tradizionale di settembre.

Potrebbe liberare spazi accorciando i tempi della prossima stagione, anche di due settimane. Per ora la Lega punta a terminare entro fine luglio. L’obiettivo è entrare in quella data per dare un esito al torneo in corso, per quanto riguarda la serie A.