Lucio Presta, lungo sfogo su Facebook su Barbara D’Urso dopo la preghiera in diretta con Matteo Salvini: “orrore televisivo”, video.

Lucio Presta, famoso agente di tantissimi personaggi famosi e marito di Paola Perego, si lascia andare ad un lungo sfogo su Facebook tirando in ballo, seppur implicitamente, la televisione di Barbara D’Urso che, a quanto pare, non rientrerebbe nei gusti dell’agente.

Lucio Bresta, sfogo contro Barbara D’Urso: “suora Laica in paillettes”

Lucio Presta non usa giri di parole e si scaglia contro un certo tipo di televisione e lo fa in un lungo post pubblicato su Facebook.

“Pensierino del mattino in tempo di Corona Virus:

posto che l’orrore televisivo che produce ogni giorno, ogni mese, ogni anno la suora Laica in paillettes (naturalmente nulla a che fare con le Suore Laiche vere che sono esempi da seguire ) è ormai da tempo sotto gli occhi di tutti e quindi vorrei non tornare sull’argomento quello che mi domando ogni giorno è: come mai una Testata giornalistica VIDEONEWS accetta di mettere la Firma su tanto poco e tanto orrore?”, si chiede Lucio Presta che svela il proprio pensiero senza problemi.

Poi aggiunge: “Conoscendo da ormai almeno 15/20 anni l’attuale board e proprietà mi sento di dire che lo trovo impossibile da accettare e da crederlo anche perché lo stile di PierSilvio è davvero altra categoria. Io faccio da tempo la mia parte e nessuno dei miei assistiti va ospite dalla Signora delle paillettes e la mia parte credo di averla fatta, ora che la facciano gli altri”.



Lo sfogo di Lucio Presta arriva dopo il lancio della petizione contro la D’Urso per chiedere la chiusura delle sue trasmissioni dopo la preghiera in diretta fatta con Matteo Salvini durante la puntata di Live – Non è la D’Urso trasmessa il 29 marzo. Da quando è scoppiata l’emergenza coronavirus, la D’Urso si occupa ogni giorno dell’argomento piangendo anche in diretta, ma la preghiera con Salvini ha portato all’apertura di una petizione che, ad oggi, ha superato 331mila firme.