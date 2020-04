Chi è Rossella Fiamingo: la conterranea e amica di Diletta Leotta è la punta di diamante della nazionale di spada femminile, argento alle Olimpiadi 2016

Ai followers più attenti di Diletta Leotta non sarà sfuggito un particolare. In diversi scatti e stories su Instagram, la conduttrice di DAZN si accompagna ad alcune sue amiche fidate, una in particolare. Catanese come lei, ma soprattutto atleta olimpica. Parliamo di Rossella Fiamingo, classe 1991, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro nel 2016.

Rossella Fiamingo, bellezza in pedana

Rossella è la punta di diamante della nazionale azzurra di spada femminile. Prima del suo exploit, una specialità nella quale la scherma nostrana non eccelleva. Membro del Gruppo Sportivo Forestale e poi, dal 2017, del Centro Sportivo Carabinieri, oltre alla ricordata medaglia d’argento di Rio vanta un palmares di tutto rispetto. Due titoli mondiali individuali nel 2014 e nel 2015, una medaglia d’argento europea nel 2015 e sei terzi posti nelle gare a squadre, tre volte ai mondiali e tre agli europei. Manca il bersaglio grosso, l’oro olimpico che non potrà essere inseguito in questa stagione per l’emergenza coronavirus. Ma tra un anno, a Tokyo, Rossella e le sue compagne ci saranno e proveranno a realizzare il loro sogno.

Come detto, Rossella è molto amica di Diletta Leotta, con la quale ha spesso condiviso uscite serali, allenamenti in palestra, vacanze estive. Qualche giorno fa, è stata anche protagonista del programma ‘Linea Diletta’, in un’intervista ovviamente a distanza. Diletta è rimasta a Milano, Rossella è invece nella sua Catania. Oltre a essere un’atleta di grande livello, la Fiamingo è anche una ragazza bellissima, con un profilo Instagram molto attivo. E, per chi volesse farsi avanti, da qualche tempo single: alla fine dell’estate 2019 si è conclusa la sua lunga relazione con il nuotatore Luca Dotto.