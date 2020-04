Scuola a distanza ai tempi del Covid-19. A Roma una lezione è stata interrota da alcune immagini oscene. Ecco cosa è successo

La scuola, uno dei luoghi più sicuri al mondo. E’ veramente così? No ai tempi del Coronavirus. Dalla chiusura delle scuole, bambini e ragazzi si trovano costretti a seguire le lezioni a distanza, dal proprio computer di casa. Ma che succede quando internet non è più sicuro? A Roma, qualche giorno fa una lezione online è stata interrotta da immagini oscene e violente. Questo è quanto riporta il Corriere della sera .

Scuola a distanza, internet non è sicuro

E’ successo a Roma, in una scuola media le lezioni online sono stati attaccati da un hacker. Durante la video lezione in inglese di una classe alcuni ragazzi si sono intromessi nel sistema e hanno inviato immagini oscene e violente. I rappresentanti di classe hanno immediatamente denunciato alla preside e alla polizia postale il fattaccio.

“L’accesso all’aula virtuale – ha raccontato Alessandro Chierchia, padre di una delle ragazzine della classe – era consentito attraverso un semplice link alla pagina, senza alcuna procedura di autenticazione, identificazione o password di accesso“. Probabilmente il sito della didattica non era sicuro come sarebbe dovuto essere e poi in questa situazione particolare il traffico internet è sopraffollato e gli hacker se ne approfittano.

La lezione si è conclusa bruscamente quando i ragazzini, vedendo le immagini oscene, si sono scollegati dalla piattaforma, sconvolti. Un evento del genere è bene che non capiti, soprattutto in questa situazione di emergenza. La scuola deve trasmettere sicurezza e tutelare gli alunni.