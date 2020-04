Lui era Andrew Jack ed il Coronavirus lo ha stroncato. Ha recitato in due film della saga cinematografica di Star Wars, il decesso il 31 marzo.

Arriva dall’Inghilterra la notizia della morte dell’attore Andrew Jack per Coronavirus. Lui aveva 76 anni ed una lunghissima carriera nel settore cinematografico, sia come interprete in scena che come doppiatore. Il suo agente ha confermato la triste circostanza, specificando come l’artista avesse contratto il Covid-19 nei giorni scorsi. Lo avevamo visto in particolare nell’ultima trilogia di Star Wars, rispettivamente in p’Episodio VII – Il Risveglio della Forza’ ed in ‘Episodio VIII – L’Ultimo Jedi’. In entrambi i film l’attore recitava la parte del maggiore e poi generale Ematt

Altri ruoli importanti Jack li aveva ricoperti come doppiatore in ‘I Guardiani della Galassia’, ‘Il Signore degli Anelli’ e ‘I Vendicatori’. Il decesso di Andrew Jack per Coronavirus ha avuto luogo nella mattina di martedì 31 marzo 2020 in un ospedale del Surrey. Purtroppo con lui non c’era la moglie, Gabrielle Rodgers, anch’ella lavoratrice di lungo corso nel mondo del cinema. La donna ha appreso della morte del marito dall’altra parte del mondo. Infatti negli ultimi giorni lei è stata in Nuova Zelanda e si è poi spostata in Australia, dove attualmente è costretta a sottostare ad un periodo di quarantena a causa dell’imperversare dell’epidemia di Coronavirus nel mondo. Il manager di Jacks lo ricorda come una persona brillante, estrosa e benvoluta da tutti.

Andrew Jack Coronavirus, sua moglie è in quarantena in Australia

E purtroppo sembra anche che Andrew Jack non potrà essere omaggiato con un funerale. Infatti le misure anti Coronavirus sono diventate molto rigide anche in Gran Bretagna, dove il numero dei contagi – ed anche delle vittime – è in aumento di giorno in giorno. L’attore avrebbe dovuto avere un ruolo anche in quello che sarà il prossimo film di Batman, in uscita nelle sale cinematografiche di tutto il mondo nel 2021 e che vedrà il ruolo del Cavaliere di Gotham City/Bruce Wayne assegnato a Robert Pattinson.

In memoria di Jack stanno arrivando numerosi messaggi di cordoglio sui social network, sia da parte di altre celebrità che di tanti fans addolorati per la sua dipartita.